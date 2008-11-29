Коронавірус забрав життя понад 800 осіб

У Китаї зафіксовано 37 198 підтверджених випадків захворювань на пневмонію, викликану коронавірусом нового типу. В результаті хвороби померли 811 осіб (в тому числі 44-річний чоловік з Філіппін - ред.). Про це повідомляє "Сіньхуа".

- Станом на кінець суботи, 6188 пацієнтів у внутрішніх районах Китаю знаходяться у важкому стані, крім того, було зафіксовано 28 тис. 942 передбачуваних випадків зараження коронавірусом нового типу, - пише видання.

В цілому 2649 осіб виписали з лікарень після одужання. Також знайшли 371 тис. 905 осіб, які мали тісні контакти з хворими. У центральній провінції Китаю Хубей від спалаху коронавируса помер 81 чоловік.

У грудні 2019 року в Китаї заговорили про дивну пневмонії. Імовірно вірус передався людині з їжі, так як більшість хворих відвідували ринок морепродуктів в місті Ухань.

Голова урядової експертної групи Китаю Чжун Наньшань заявив про підтвердження фактів передачі нового коронавируса від людини до людини. Специфічне лікування відсутнє.

30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я визнала епідемію 2019 nCoV надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я міжнародного значення.