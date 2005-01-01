Выбор женской сумочки на каждый день

Аксессуар сможет стать гармоничной частью образа, если его правильно подобрать и при этом, следовать всем канонам и законам стиля. Сумка является важной деталью женского гардероба. Она используется, вопреки распространенному мнению, не только для переноски вещей вроде кошелька, косметички или сумки. Если ее подобрать грамотно и по правилам, она будет хорошо сочетаться со стилем одежды, подчеркивать ее оригинальность и красоту.

Современные женские аксессуары в интернет-магазине можно увидеть и приобрести в широком ассортименте. Классический стиль, например, до сих пор не теряет актуальности и остается модным, несмотря на то, что появляется много других, не менее интересных и оригинальных. Сейчас дизайнеры часто пускаются в крайности, выпуская то слишком большие, то миниатюрные сумки. Но и те, и те могут оказаться достаточно функциональными и иметь свои особенности применения.

Какую сумку можно выбрать в качестве базовой

Особенно серьезно женщины всегда относятся к выбору повседневного аксессуара, который будет использоваться постоянно для прогулок, шопинга или прочих целей. Такое изделие должно быть максимально надежным и прочным, чтобы с ним можно было пойти также на тренировку или по магазинам. Могут быть такие варианты:

Сумка-мешок. Достаточно вместительная модель, делается из кожи или текстиля, имеет декор или продается без него.

Структурированная с твердым днищем. Благодаря ей, предметы могут равномерно распределяться внутри. Может быть большой или маленькой, но всегда хороша для ежедневного использования.

Шоппер. Имеет форму вертикального или горизонтального прямоугольника. Пластичный и вместительный вариант.

Для повседневного применения можно также приобрести модель хобо, которая складывается, как гармошка. На ней практически нет фурнитуры.

Стильные дополнения к современным сумочкам

Как уже говорилось, сейчас классика в моде, но ее принято дополнять и преобразовывать в что-то более современное и оригинальное. Это делается с помощью дополнительных украшений, например:

тематические брелоки, дополняющие образ;

подвески на замке или карабине;

меховые аксессуары, красочные и яркие нашивки;

бахрома, шифоновые ленты;

брошки, часто используются вместе с легкими платками.

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