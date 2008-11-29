Битва за чорнозем: українська опозиція саботує закон про землю

Депутати Верховної Ради сьогодні демонстрували прихильність українській парламентській традиції-вирішували політичні розбіжності за допомогою кулаків і Мату. Силове протистояння розгорілася в результаті спроби Зеленського скасувати мораторій на продаж землі. І хоча у президентської фракції більшість, опозиція застосувала багаторазово відпрацьований прийом-заблокувала трибуну. А Юлія Тимошенко за ідею навіть пролила свою кров.

Верховна рада знову як обложена фортеця. Незадоволені аграрії, готовий до всього спецназ. Це вірна ознака того, що депутати будуть говорити про землю.

Мітинги біля стін Ради збираються щоразу, коли в парламенті обговорюють земельну реформу. У народі її давно називають законопроектом про розпродаж українських земель. Сьогодні на акцію протесту прийшли не тільки аграрії, а й політичні противники Зеленського. Вони використовують полеміку навколо законопроекту в своїх цілях.

Невдоволення реформою моментально перетворюється на невдоволення президентом і його командою.

18 років на Україні не можна було продавати сільгоспугіддя. Діяв мораторій. Володимир Зеленський запропонував його скасувати. Опозиція звинуватила його в розпродажі найціннішого-Батьківщини і чорнозему.

У самій Раді градус засідання відразу високий. Трибуну намагалися зайняти силою. Але перемогла швидкість і хитрість Юлії Тимошенко. На фотографіях видно, що в мікрофон вона вчепилася так міцно, що порізала руку.

Після першої крові стало ясно-бійки не уникнути. Начебто саме час обговорювати сотки і гектари, але в українському парламенті звучать непарламентські вирази.

Але навіть у цьому угарі законотворчості один з депутатів фракції "Слуга народу" сидів і спокійно дивився улюблений серіал. До другого читання земельного закону прихильники і противники реформи підійшли як до вирішальної битви. Одних намагалися підкупити.

"Ходять чутки, що тих депутатів, які завзято чинили опір, умовили круглими сумами по 100 тисяч доларів", — каже молодий чоловік.

Інші пообіцяли сидіти до кінця.

"Ми взяли бутерброди з собою, ми готові відстоювати інтереси українського народу", — заявила Тетяна Плачкова, депутат Верховної Ради від фракції "опозиційна платформа – за життя".

Чорнозем-головне багатство України. Майже 30 мільйонів гектарів. Більше немає ні в однієї країни.

Проект президентського закону пропонує дозволити їх продаж в приватні руки. Але тільки українцям. А іноземцям лише після окремого референдуму. Росіянам, що прописано окремо-купувати землю буде заборонено. На лібералізації цього ринку давно наполягає і МВФ.

"Дуже велика підтримка з боку української діаспори в Канаді, в Австралії, в США. Ми дуже хочемо, як країна, щоб українці поверталися в Україну", - повідомив Давид Арахамія, керівник фракції" Слуга народу " у Верховній Раді.

Противники реформи все ж побоюються тотального розпродажу української землі іноземцям. Адже жителям Європи отримати українське громадянство легко, а підкупити українського чиновника ще простіше.

Хтось боїться нових бандитських воєн, хтось так і уявляє, як всю землю скуповують українські олігархи.

Для Володимира Зеленського реформа-принципова. Про неї він оголосив ще в перші місяці свого правління. Опозиція намагається саботувати закон - - чотири тисячі поправок. І за законом треба розглянути кожну.