Букмекерская контора Вулкан Бет – реальные деньги здесь

БК Вулкан Бет занимается своей деятельностью на основании лицензии, выданной ФНС РФ. Организация входит в СРО и обладает сертификатом от 2019 года. Компания работает с ЦУПИС, а все денежные транзакции ведутся в установленном формате. Ресурс доступен по ссылке https://vulkan.help/, нажав на которую вы перейдете на официальный сайт. БК Вулкан Бет работает легально – у компании нет проблем с Роскомнадзором.

Букмекерская контора Вулкан Бет не подлежит блокировке, поэтому пользователи могут быть уверены в надежности своих денежных вложений.

Как зарегистрироваться в БК Вулкан Бет?

Перейдя на сайт, пользователь увидит на экране главную страницу, оформленную в темном дизайне, с блоком анонсов, событий в лайве. Поиск матчей возможен по ключевым словам. Для идентификации требуется:

Нажать «Регистрация». Указать телефон, электронную почту, пароль. После ознакомления с офертой, дать согласие на обработку персональной информации. Нажать «Зарегистрироваться». Ввести код, присланный от QIWIWallet на телефон в смс. Заполнить предложенную анкету. Выбрать сервис для идентификации личности (Скайп, WhatsApp или Viber).

Правильно и достоверно заполненная информация – залог успеха для создания учетной записи в БК Вулкан Бет.

На что ставят в БК Вулкан Бет?

Виды спорта, на которые можно поставить в БК Вулкан Бет, неизменно растет. Сегодня беттеры ставят преимущественно на:

Футбол. На матчи РПЛ, АПЛ, другие чемпионаты Европы;

Баскетбол. НБА, Единая лига ВТБ, Евролига, Суперлига России, женский баскетбол и др.

Хоккей. Популярны КХЛ, ВХЛ, МХЛ, НХЛ.

Теннис. Распространены поединки в рамках ATP; WTA; ITF, турниры Большого Шлема.

Менее популярными, но выгодными вариантами являются водное поло, шахматы, гандбол, австралийский футбол, мотоспорт, регбилиг и др.

Ставки на киберспорт ставят на всемирно известные игры: StarCraft; OverMatch; Call of Dufy; Rainbow Six.

Почему БК Вулкан Бет пользуется высоким спросом среди беттеров?

Беттерам, особенно начинающим, важно легальность заведения и надежность денежных передвижений. ЦУПИС и СРО – это гарантированное безопасное вложение средств. При регистрации и первом пополнении счета беттеру предоставляет бонус в размере 100% от депозита. Первоначальный взнос от 500 до 3000 рублей.

Важное преимущество БК Вулкан Бет для начинающих беттеров – минимальные ставки (всего 10 рублей). Небольшие суммы не предполагают значительных рисков. Лимит вывода неограничен – запрос оформляется как на минимальные, так и максимальные суммы через удобную платежную систему, представленную на официальном сайте. На отдельные исходы игр предлагаются внушительные коэффициенты, что привлекает беттеров в БК Вулкан Бет.

Узкая роспись по спорту также является преимуществом для неопытных беккеров, (но минусом для продвинутых игроков). Не более 100 маркетов на топы позволяют с легкостью ориентироваться. Букмекерская контора Вулкан Бет – это лидирующая компания по киберспорту.

На сайте круглосуточно работает саппорт. Решить проблемы или задать вопрос можно в любое время с помощью оперативной службы поддержки.