Скільки повнолунь буде в 2020-му році

Всього в 2020 році буде чортова дюжина повних місяців - на одну більше, ніж кількість календарних місяців. Так сталося тому, що жовтень зміг вмістити в себе два повних місяці. - 2 жовтня і 31 жовтня. Таким чином, всесвітнє свято різної нечисті отримає додатковий імпульс.

Це пов'язано з тим, що місячний місяць (період між двома повними) становить близько 29,53 діб. І волею календаря один місяць зміг "взяти" це явище двічі.

У 2020 році один повний місяць вже був. в п'ятницю ввечері, 10 січня. Він супроводжувався напівтіньовим місячним затемненням, коли Місяць перемістився в півтінь Землі. Затемнення тривало близько чотирьох годин.

Наступні повні, повідомляє "НВ", очікуються 9 лютого, 9 березня, 8 квітня, 7 травня, 5 червня, 5 липня, 3 серпня, 2 вересня, 2 жовтня, 31 жовтня, 30 листопада та 30 грудня. Три з повних - червневе, липневе і листопадове - будуть супроводжуватися затемненнями Місяця. Правда, жителі України зможуть побачити тільки перше з них.

В цьому році буде також два так званих суперповних, коли відстань між нашою планетою і її супутником буде мінімальною. Вони відбудуться 9 березня і 8 квітня.

Додамо, повні придбали в США безліч прізвиськ, зазначає американське видання Альманах Старого Фермера. Всі ці прізвиська були дані американськими індіанцями, які в своєму календарі орієнтувалися на фази Місяця. Ось список цих прізвиськ:

10 січня - Вовчий місяць

9 лютого - Сніговий місяць

9 березня - Місяць черв'яків

8 квітня - Рожевий місяць

7 травня - Квітковий місяць

5 червня - Полуничний місяць

5 липня - Оленячий місяць

3 серпня - Осетровий місяць

2 вересня - Кукурудзяний місяць

2 жовтня - Місяць врожаю

31 жовтня – Блакитний місяць (строго кажучи, це прізвисько будь-якого другого повного місяця в календарному місяці)

30 листопада - Бобровий місяць

29 грудня - Холодний місяць.

Ритуали на Повний місяць

На любов

Цей ритуал проводиться у вікна в ніч повного місяця. Напишіть на аркуші паперу запрошення для чоловіка своєї мрії. Почніть словами: "я запрошую в своє життя чоловіка", далі детально опишіть свого обранця, а наприкінці пообіцяйте бути вірною дружиною, берегинею вогнища. Твір потрібно прочитати вголос, після відкласти його на підвіконня і не моргаючи дивитися на Місяць. Розтирайте долоні до відчуття жару, уявляйте образ коханого.

На гроші

Якщо хочеться фінансової стабільності, можна зробити монетку-талісман. Бажано, звичайно, знайти срібну, але зійде і звичайна. Її потрібно покласти в чашку з водою і виставити на підвіконня під світло повного Місяця. Вранці "заряджену" на гроші монетку можна покласти в гаманець і носити з собою.

На красу

Косметика завжди вважалася головною зброєю красунь, а в день суперповнолуння їй можна надати магічної сили. Поставте улюблені тіні і помади на підвіконня, туди ж шампунь, креми і мило. Тільки не забудьте відкрити кришки, щоб на нього впав місячне світло. Не забудьте сказати, яка ви приваблива, чарівна і молода. Все - вранці можна наносити "заряджений на красу" макіяж.