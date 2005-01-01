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Пластик HPL и его использование
Пластик HPL относится к бумажно-слоистым. Абревиатура HPL означает, что пластик является самонесущим с толщиной от 2 до 20 мм. В общем можно сказать, что его производят путем прессования бумаги и пропитывают специальным термореактивным препаратом. Это новый материал на рынке декоративных материалов. Он очень популярен и востребован, так как обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, эстетичным внешним видом, экологичностью, безопасностью в использовании. Он легко обрабатывается и крепится, имеет небольшой вес и для его монтажа не требуются специальные знания и оборудование. При этом стоимость материала сравнительно невысокая.
Сферы использования
Благодаря высоким практичным характеристикам бумажно слоистый пластик находит широкое применение. Из него изготавливают:
Этот пластик используют для покрытия мебельных поверхностей. Его ассортимент обширен. Материал реализуется в виде листов определенного размера с оплатой из расчета за 1 кв. метр изделия.
Состав пластика
Материал состоит из нескольких слоев. Основной слой делают из крафт бумаги, которую пропитывают полимерной смолой и сушат. Следующий слой декоративный. Это бумага со светлой или окрашенной поверхностью. Ее пропиткой является термореактивная меламиновая смола. Верхний слой является защитным и называется оверлеем. Он представляет собой прозрачную износостойкую и жаропрочную бумагу.
Все три слоя подаются в прессовальный аппарат и соединяются в единый материал под воздействием, как правило, высокой температуры и давления.
Способы изготовления
Существуют различные методы изготовления самонесущего пластика:
Независимо от метода изготовления, в итоге получается монолитный прочный материал. Он устойчив к:
Такие характеристики позволяют очищать его с помощью бытовых химических чистящих средств.
Сферы применения
В мебельном производстве пластик применяют для облицовки способом постформинга. При этом часть мебельного изделия из ДСП или МДФ поверху накрывается пластиком а с боку он загибается. Это создает впечатление цельного изделия, хотя пластик только сверху. Щели отсутствуют и внутрь не попадает влага и грязь. Это придает материалу повышенный запас прочности и длительный срок использования.
Расцветка готовых изделий имеет множество вариантов и оттенков:
Цельные листы имеют размеры1320Х3050мм и 1320Х2800 мм. Их поверхность бывает:
Пластик HPL бывает стандартным и трудногорючим. Последний используют в пожароопасных помещениях.
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