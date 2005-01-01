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Пластик HPL и его использование

Пластик HPL относится к бумажно-слоистым. Абревиатура HPL означает, что пластик является самонесущим с толщиной от 2 до 20 мм. В общем можно сказать, что его производят путем прессования бумаги и пропитывают специальным термореактивным препаратом. Это новый материал на рынке декоративных материалов. Он очень популярен и востребован, так как обладает уникальными эксплуатационными характеристиками, эстетичным внешним видом, экологичностью, безопасностью в использовании. Он легко обрабатывается и крепится, имеет небольшой вес и для его монтажа не требуются специальные знания и оборудование. При этом стоимость материала сравнительно невысокая.

Сферы использования

Благодаря высоким практичным характеристикам бумажно слоистый пластик находит широкое применение. Из него изготавливают:

  • столешницы на кухни;
  • мебельные фасады для ванных и кухонь;
  • школьные доски;
  • двери (накладки на двери);
  • покрытия на подоконники;
  • панели на стены (кухонные фартуки, облицовка санузла).

Этот пластик используют для покрытия мебельных поверхностей. Его ассортимент обширен. Материал реализуется в виде листов определенного размера с оплатой из расчета за 1 кв. метр изделия.

Состав пластика

Материал состоит из нескольких слоев. Основной слой делают из крафт бумаги, которую пропитывают полимерной смолой и сушат. Следующий слой декоративный. Это бумага со светлой или окрашенной поверхностью. Ее пропиткой является термореактивная меламиновая смола. Верхний слой является защитным и называется оверлеем. Он представляет собой прозрачную износостойкую и жаропрочную бумагу.

Все три слоя подаются в прессовальный аппарат и соединяются в единый материал под воздействием, как правило, высокой температуры и давления.

Способы изготовления

Существуют различные методы изготовления самонесущего пластика:

  • периодические прессование. При температуре 120°С слои периодически обрабатываются прессом;
  • непрерывное прессование При температуре 150-170°С изделие получается более тонким, но с той же прочностью. Этот способ обозначают CPL;
  • метод электронно-лучевого воздействия. Придает изделию повышенную прочность, стойкость к выгоранию цвета, к механическим повреждениям и деформации, влагоустойчивость. При этом методе не применяется высокая температура.

Независимо от метода изготовления, в итоге получается монолитный прочный материал. Он устойчив к:

  • высоким температурам;
  • повышенной влажности;
  • рентгеновским лучам и электротоку;
  • химическим очищающим средствам.

Такие характеристики позволяют очищать его с помощью бытовых химических чистящих средств.

Сферы применения

В мебельном производстве пластик применяют для облицовки способом постформинга. При этом часть мебельного изделия из ДСП или МДФ поверху накрывается пластиком а с боку он загибается. Это создает впечатление цельного изделия, хотя пластик только сверху. Щели отсутствуют и внутрь не попадает влага и грязь. Это придает материалу повышенный запас прочности и длительный срок использования.

Расцветка готовых изделий имеет множество вариантов и оттенков:

  • однотонные;
  • под дерево;
  • под камень;
  • под ткань;
  • под металл (алюминий).

Цельные листы имеют размеры1320Х3050мм и 1320Х2800 мм. Их поверхность бывает:

  • глянцевая (SQ);
  • полуматовой (SM);
  • рустикальной (PR);
  • мелкозернистой (BS);
  • крупнозернистой (PE).

Пластик HPL бывает стандартным и трудногорючим. Последний используют в пожароопасных помещениях.

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