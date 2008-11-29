Здоровье мужской репродукционной системы и проблема мужского бесплодия

Человеческий организм — сложнейшая биологическая система, не изученная полностью. Почему бывают сбои в этом механизме? Рассмотрим мужское здоровье.

Репродуктивная система мужчин

Это совокупность наружных и внутренних органов. Цель— продолжение потомства.

Выполняет три основные задачи:

воспроизведение, а затем перемещение половых клеток;

снабжение биоматериалом репродуктивный орган женщины, для дальнейшего воссоединения;

выработка гормонов, цель которых правильная работы мужского организма.

Как правило, репродуктивная система мужчин не зависит от возраста на прямую, как у женщин, способность вырабатывать сперму сохраняется до самой старости, при условии ведения здорового образа жизни.

К сожалению, нет ничего совершенного. Во врачебной практике встречается все больше фактов нарушения в работе репродуктивных органов.

Болезни мужской репродуктивной системы

Наиболее распространенной болезнью является — простатит.

Группа риска — мужчины после 40 лет, тем не менее, встречаются случаи и в молодом возрасте.

Для верного лечения требуется консультация специалиста.

Везикулит. Проявляется увеличением семенных пузырьков, проявляется следствием постоянного простатита. Симптомы болезни:

болезненное семяизвержение;

боль в паху;

общее недомогание.

При раннем обращении к врачу везикулит лечится антибиотиками и хирургическим путем в запущенной форме заболевания.

Одним из главных моментов в жизни мужчины является создание семьи и планирование ребёнка, тогда и чаще всего выявляются проблемы с репродуктивной системой будущего папы. О нарушениях следует говорить только после года безуспешных попыток зачать ребёнка.

Причинами препятствия беременности с мужской стороны могут стать:

инфекции, передаваемые половым путем;

низкая спермограмма;

варикоцеле;

сбой в работе гормонов щитовидной железы;

неизвестная причина бесплодия.

Варикоцеле характеризуется увеличением вен в мошонке, чаще всего проблема решается хирургическом путем.

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Лечение гормонов щитовидной железы назначается эндокринологом, после сдачи соответствующих анализов.

Лекарства от бесплодия у мужчин

Появление данной проблемы побудило фармакологические компании найти лечение. Ежедневно на рынке появляются новые препараты. Можно разделить на три группы:

Гормональные. Стероидные. Антибиотики.

Первая группа отвечает за нормальную выработку гормонов. Вторая группа лекарств назначается, если в крови присутствуют антитела к сперме. Антибиотики назначаются при инфекциях. В комплексе с витаминами для планирования, можно заказать лекарства от бесплодия у мужчин на https://babystart.in.ua/.

Подводя итоги, стоит отметить, мужское бесплодие излечимо, если принимать меры на ранних стадиях. Не упустите свой шанс стать родителем.