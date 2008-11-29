Хто потрібен українським роботодавцям

У столичній службі зайнятості розповіли, кого найчастіше шукали на ринку праці в 2019 році.

Найбільшим попитом на ринку праці за підсумками 2019 року в Києві користувалися кваліфіковані робітники, а також робітники з обслуговування обладнання та машин (32%), повідомили в Київській міській службі зайнятості. Також вельми затребуваними виявилися громадяни з найпростішими професіями і без професій (20%), працівники сфери обслуговування і торгівлі (13%).

Протягом 2019-го число роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості, збільшилося на 7% і склало 17,4 тисячі. Торік через службу працевлаштувалися майже 18 тис. киян. Найбільше - у сфері торгівлі та ремонту, переробної промисловості та фінансової діяльності.

Загалом кількість безробітних (за методологією МОП) у віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року скоротилася на 4,7 тис. осіб і склала 83,1 тис. осіб порівняно з відповідним періодом 2018 року.

Рівень безробіття скоротився з 6,0% до 5,7%. Київ, Київська та Одеська області мають одні з найнижчих показників безробіття (по Україні - 8,1%).

З числа колишніх безробітних 26% знайшли роботу в оптовій і роздрібній торгівлі, ремонті, 10% - на підприємствах переробної промисловості, 9% - у сфері фінансової та страхової діяльності.

За даними OLX Робота, в четвертому кварталі 2019 року середня зарплата в робочих спеціальностях по Україні склала 10 550 грн. Найбільші заробітки пропонували в транспортній галузі-близько 15 тис. грн, причому в столичному регіоні можна було заробити близько 18,5 тис. грн.

Будівельники в Україні отримують в середньому 13 тис. грн, а найвищі "Будівельні" зарплати виявилися у Львівській області – 17,5 тис. на місяць. У Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях доходи будівельників також вийшли більше середніх по країні – близько 16 тис. грн.

Топ - 3 найбільш високооплачуваних галузей замикає сфера виробництва та енергетики, де роботодавці готові платити 11 тис. грн.

Домашньому персоналу в Україні обіцяють 10,5 тисяч грн в середньому, на п'ятій позиції в рейтингу розташувалося Сільське господарство з середніми зарплатами в 10 тис. грн.

Майже третина всіх вакансій припала на сферу торгівлі, чверть – на транспортну галузь, 15% - на барно-ресторанну сферу.

Найбільше можливостей працевлаштуватися було в столичному регіоні, де за даними OLX робота співробітників шукали 12 210 разів. Для порівняння: у Дніпропетровській області було 3570 вакансій, в Одеській - 3250. Бажаючі знайти роботу в Харківській області могли вибирати серед 2610 оголошень, в Запорізькій - серед 1560.

І ще один цікавий момент. На підставі проведеного дослідження автори дійшли висновку, що шукачі найчастіше шукають роботу о 12:00 понеділка-саме в цей час роботодавці отримують найбільш значну частину відгуків на вакансії