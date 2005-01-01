Как выбрать велосипед, не выходя из дома

Velosiped-24 – не просто интернет-магазин. В первую очередь, это команда настоящих профессионалов и любителей своего дела. Они не понаслышке знают, как бывает трудно выбрать велосипед, который бы отвечал всем запросам, радовал глаз и кошелек.

Качество и удобство

В первую очередь, покупателей волнует качество товара. Зачем покупать то, что в скором времени может прийти в негодность? Подобный случай может отбить все желание заниматься любимым делом или, что еще хуже, нанести вред здоровью. Коллектив веломагазина представляет, как может быть неприятно и даже опасно попасть в такую ситуацию, и поэтому гарантирует высокое качество представленных товаров. Компания не позволит, чтобы из-за халатности производителя пострадал клиент.

Сейчас не у каждого есть время и возможность самостоятельно появиться в магазине и приобрести качественный велик. Гораздо удобнее и практичнее совершить покупку в интернет-магазине velosiped-24.com.ua.

Какие преимущества онлайн-сервиса Velosiped-24?

Широкий ассортимент товаров: здесь можно выбрать спортивные, горные, городские и четырехколесные детские велосипеды;

Широкий ассортимент товаров: здесь можно выбрать спортивные, горные, городские и четырехколесные детские велосипеды; Работа и обратная связь круглосуточно: сотрудники магазина вам помогут, даже если вы решили сделать покупку в три часа ночи;

Гарантия выгодной цены и специальная бонусная программа: согласитесь, получить хорошую скидку – всегда приятно;

Бесплатная доставка на большую часть товаров: не нужно переплачивать курьеру;

Все товары каталога - в наличии: вы получаете именно тот велосипед, который вам нужен;

Компания профессионалов, имеющая многолетний опыт работы с великами.

Помимо велосипедов в магазине Velosiped-24 вы можете приобрести экипировку, спортивные аксессуары, товары для путешествий и активного отдыха. Они станут прекрасным дополнением к основной покупке.

Идея для подарка

Велосипед станет отличным подарком для каждого, кто любит активную деятельность и дня не может прожить без постоянного движения! Дующий в лицо ветер, высокая скорость, всплеск адреналина – это знакомо тем, кто хоть раз катался на велосипеде.

На велике можно быстро добраться до места учебы или работы, устроить прогулку в одиночку или с друзьями. Путешествия на велосипедах в другие города и страны – настоящее удовольствие! С сидения двухколесной конструкции приятнее всего знакомиться с новыми достопримечательностями и живописной местностью.

Переход на велосипед – небольшой, но очень важный шаг в спасении планеты от загрязнений и воздействий выхлопных газов. Велики в разы экологичнее, нежели личный транспорт. К тому же, поездка окажется полезной для здоровья, сделает фигуру более спортивной и подтянутой, а самочувствие и настроение – лучше.

Для тех, кому хочется осмотреть весь ассортимент велосипедов, открыт магазин в Киеве. Там вы сможете обсудить с командой интересующие вопросы, получить персональную консультацию и просто провести время в удовольствие. Нет большей радости, чем разговор с единомышленниками на любимую тему!