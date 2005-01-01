ТОП - 3 стиральных машины производителя Samsung

Компания Samsung преуспела в производстве самой разной бытовой техники, в том числе и в выпуске стиральных машин. Последние представлены в широком разнообразии моделей. Если кто-то задался целью приобрести именно стиральную машизапчасти для стиральных машинну этого производителя, то присмотреть одно из устройств ниже. Абсолютно каждое из них прослужит долгое время и будет радовать надежностью. Учитывая, что сегодня есть запчасти для стиральных машин Самсунг всевозможных моделей, потребность в замене техники вряд ли возникнет в ближайшие 10 лет.

Модель WD70J5410AW с самым большим количеством опций от Самсунг

Рассматривая Топ-3 стиральных машин Samsung, для начала обратить внимание на устройство из верхнего ценового сегмента. Им является модель WD70J5410AW. Выглядит она презентабельно, оснащена интуитивным цифровым дисплеем, а также порадует максимальным классом энергопотребления. Иные достоинства этой модели следующие:

опция блокировки от детей;

контроль образования пены;

функция дезинфекции;

высокая скорость отжима - 1400 оборотов.

Недостатками будет высокая цена, о чем было упомянуто выше, а также большой расход воды. С последним минусом в целом можно смириться.

WW65J42E0HS - вариант подешевле

Если кто-то совершенно не готов приобретать стиральную машину за достаточно крупную сумму, но хочет чтобы в его доме стояло устройство компании Samsung, то присмотреться к модели WW65J42E0HS. Смотрится она вполне достойно и обладает необходимым списком опций. Способна за один раз постирать 6,5 кг. белья. Данная стиральная машина имеет 12 программ и одна из них - это подача пара. Температура выбирается пользователем самостоятельно. Минусом WW65J42E0HS является отсутствие защиты от протечек. Также некоторые владельцы жалуются на длительную мелодию, которая проигрывается по окончанию цикла стирки.

WF60F1R0H0W - исключительно бюджетный вариант

В Топ-3 стиральных машин Самсунг представлена и бюджетная модель WF60F1R0H0W. Ей удалось пополнить данный список по причине лучшего соотношения цены, рабочих характеристик и надежности. Изделие обладает простым дизайном, технологией DiamondDrum и 8 стандартными режимами работы. Изюминкой этой модели будут кнопки с LED подсветкой. При отсутствии света они смотрятся весьма футуристично. Максимальная загрузка у устройства - 6 кг., что отвечает современным требованиям. Огорчит стиральная машина отсутствием защиты от скачков напряжения в сети.

Если ни одна из моделей выше не заинтересовала, то просмотреть остальные стиральные машины Samsung. Руководствоваться при подборе опциями, ценой и габаритами.