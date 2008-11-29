Микрокредиты для всех

Микрокредиты для всех

Иногда на покупку каких-либо важных вещей не хватает совсем немного денег, а взять их негде. Обращаться в банк, чтобы взять кредит на небольшую сумму, не всегда есть возможность и желание, так как для его оформления нужно обязательно посетить отделение этого финучреждения. Серьезные банки обычно не рассматривают заявки на микрокредиты. А если покупку нужно сделать в выходные, воспользоваться услугами банка не получится.

Обратившись в МФО «Кредит касса», клиент может взять небольшую сумму – от 400 до 10 000 грн. на любые цели. При первом обращении плата за пользование займом составляет 0,01% в день. Погашать долг можно досрочно, что позволяет сэкономить на процентах.

Быстрые деньги на карточный счет

Для подачи заявки на получение займа клиенту нужно выбрать микрокредитную организацию путем сравнения условий предоставления займа. Важно обратить внимание на следующие важные моменты:

доступная сумма;

процентная ставка;

перечень документов;

возможность досрочного погашения долга;

варианты получения денег в долг;

способы погашения займа;

наличие акционных предложений, бонусов, скидок;

возрастные ограничения;

возможность получения займа с плохой кредитной историей.

Особенности кредитования в МФО

Микрофинансовый онлайн-сервисе Groshik имеет прозрачные условия кредитования. Здесь можно получить кредит быстро и без лишних проволочек. Эта компания работает без выходных и праздников, предоставляет услуги кредитования круглые сутки.

Основные отличительные особенности микрофинансовых организаций заключаются в отсутствии штрафов, комиссий при досрочном погашении кредита. За пользование заемными средствами проценты начисляются ежедневно по факту. Если появляется возможность, клиент МФО может вернуть полностью всю сумму, и не переплачивать лишние средства. Если же не удается своевременно погасить задолженность, можно пролонгировать договор кредитования, оплачивать проценты, и не вносить платеж по основной части долга.

Если учесть, что полученный кредит в МФО обычно возвращается одним платежом, то часто микрозайм становится более выгодным, чем любое предложение банковского учреждения.

Чтобы выбрать наиболее надежного кредитора, можно воспользоваться сервисом Finme – экспертом в кредитных вопросах. Этот сервис поможет выбрать наиболее выгодные варианты от лучших микрокредитных компаний.

Один из весомых аргументов в пользу МФО – доступность. Каждый совершеннолетний гражданин Украины может без проблем оформить займ на небольшую сумму без предоставления множества документов, без поручительств, и потратить эти средства по своему усмотрению. Но всегда нужно помнить, что срок кредитования на таких сервисах короткий, поэтому важно правильно рассчитать свои финансовые возможности.