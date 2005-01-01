|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Датчик цвета TCS230: технические характеристики и способ подключения
Данное устройство предназначается для того, чтобы определять цвет объекта. Чип производит преобразование интенсивности спектра цвета в сигнал разной частотности. Чем интенсивнее спектр цвета, тем меньше частотность выходного сигнала.
Устройство позволяет производить измерение 3 спектров:
Чип включает в себя 64 диодных элемента, которые определяют выбор фильтра. Объект, для которого производятся измерения, ставится параллельно к датчику освещенности ардуино на дистанции минимум 1 см. На корпусной оболочке прибора располагается 4 световых диода, которые применяются для того, чтобы подсвечивать область замеров.
Фото датчика
Основные параметры оборудования
Ключевые технические характеристики устройства TCS230 таковы:
Как подключить цветовой датчик к микросхеме «Ардуино»
Чтобы масштабировать частотность импульсов в разъеме OUT, на контактах S0 и S1 требуется расставить сигналы следующим образом:
Выбирать необходимый фильтр требуется, устанавливая сигналы на контактах S2 и S3:
Выполните загрузку скетча на микросхему «Ардуино», ознакомьтесь с информацией, приведенной в окне мониторинга последовательного порта. После этого определите минимумы и максимумы тестовых цветов. Для этого зафиксируйте показатели R, G, B на минимальной дистанции друг от друга. Точность измерений зависит от того, насколько ваши цветовые экземпляры соответствуют эталонным значениям.
Оформляйте заказ на сайте robostore.com.ua
Интернет-магазин RoboStore занимается продажей элементов, которые используются при роботостроении и программировании. Все товары, представленные на сайте, соответствуют установленным мировым стандартам качества. Надежная работа и длительный срок службы при правильной эксплуатации гарантированы. Заказывайте датчик цвета TCS230 с доставкой по Украине. При необходимости менеджеры помогут с оформлением покупки и выбором нужного элемента. Работаем с оптовыми и розничными покупателями. Актвальные остатки на сайте.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com