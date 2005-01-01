Датчик цвета TCS230: технические характеристики и способ подключения

Данное устройство предназначается для того, чтобы определять цвет объекта. Чип производит преобразование интенсивности спектра цвета в сигнал разной частотности. Чем интенсивнее спектр цвета, тем меньше частотность выходного сигнала.

Устройство позволяет производить измерение 3 спектров:

красный;

синий;

зеленый.

Чип включает в себя 64 диодных элемента, которые определяют выбор фильтра. Объект, для которого производятся измерения, ставится параллельно к датчику освещенности ардуино на дистанции минимум 1 см. На корпусной оболочке прибора располагается 4 световых диода, которые применяются для того, чтобы подсвечивать область замеров.

Фото датчика

Основные параметры оборудования

Ключевые технические характеристики устройства TCS230 таковы:

необходимое напряжение электропитания – 2.7-5.5 В;

масштабируемость выходной частоты – 2, 20, 100 процентов;

можно выбрать фильтр цвета;

погрешность выходной частотности – не больше 0.2 процента.

Как подключить цветовой датчик к микросхеме «Ардуино»

Чтобы масштабировать частотность импульсов в разъеме OUT, на контактах S0 и S1 требуется расставить сигналы следующим образом:

L, L – Power down;

L, H – 2 процента;

H, L – 20 процентов;

H, H – 100 процентов.

Выбирать необходимый фильтр требуется, устанавливая сигналы на контактах S2 и S3:

L, L – красный;

L, H – синий;

H, L – без фильтра;

H, H – зеленый.

Выполните загрузку скетча на микросхему «Ардуино», ознакомьтесь с информацией, приведенной в окне мониторинга последовательного порта. После этого определите минимумы и максимумы тестовых цветов. Для этого зафиксируйте показатели R, G, B на минимальной дистанции друг от друга. Точность измерений зависит от того, насколько ваши цветовые экземпляры соответствуют эталонным значениям.

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