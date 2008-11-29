Велике перезавантаження Кабміну: хто на вихід

Навесні уряд Олексія Гончарука поповниться мінімум трьома віце-прем'єрами і 3 новими міністрами.

Кадрові перестановки в уряді неминучі. Про це вже говорять не тільки журналісти і народні депутати пропрезидентської фракції, а й сам прем'єр-міністр. Олексій Гончарук на минулих вихідних чітко заявив, що він шукає людей, які могли б підсилити уряд.

Як і ким Зе-команда має намір посилювати Кабмін, кому з міністрів вкажуть на вихід і коли, а також наскільки міцні позиції самого Гончарука.

Другий шанс тривалістю до вересня

- Ми дійсно шукаємо останній місяць людей, які б могли підсилити уряд, - зізнався в інтерв'ю УП Олексій Гончарук. Днем раніше в інтерв'ю ICTV прем'єр уточнив, що під час обговорення кандидатур він радиться з головою АП Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком. Навіщо радиться? Щоб усім було комфортно працювати.

Судячи з риторики Зе-команди, у них змінилося бачення, як треба перезавантажувати Кабмін. По-перше, на сьогоднішній день вже не стоїть питання про відставку прем'єр-міністра.

- Після того, як президент Володимир Зеленський в січні дав другий шанс Гончаруку, мова про відставку прем'єр-міністра на Печерських пагорбах не піднімалася. Він точно залишиться главою уряду до літа, а то і до вересня, - прогнозує політолог Володимир Фесенко. Експерт пояснює, що позиції Гончарука міцні через його характер.

- Гончарук подобається Банковій, оскільки абсолютно не конфліктна людина. Його цінують як командного гравця, якому чуже плести інтриги, - говорить Фесенко.

По-друге, якщо ще в кінці грудня-початку січня переважала версія, що потрібно провести прості ротації в уряді - одних міністрів звільнити, а на їх місце призначити нових, то зараз - посилювати уряд хочуть в основному за рахунок нових посад.

- Зміни відбудуться, швидше за все, за рахунок розширення складу уряду: з'являться додаткові віце-прем'єри, розділять кілька великих міністерств. Також можуть з'явитися нові органи виконавчої влади, наприклад, якісь комітети, - припускає політолог Петро Олещук. - Але, думаю, остаточна формула, по якій пройде майбутнє кадрове перезавантаження, ще не відома і самому прем'єру. Все в процесі обговорення.

В кулуарах влади обговорюється, що попередньо в оновленому Кабміні можуть з'явитися додатково 3 віце-прем'єра: по економіко-інвестиційних питаннях, з соціальних питань, з питань інтеграції тимчасово окупованих територій.

Обговорюється, що на три прізвища розшириться і міністерський список. У планах - подробити три відомства, які в серпні минулого року були спішно укрупнені. Мова йде про поділ Мінкультури, молоді та спорту - на Мінкульт і Мінспорту, Мінекономрозвитку і сільського господарства - на Мінекономіки і Мінагропром, Міністерства у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб - на Мінвет і МінОТВП. До слова, в якості міністра у справах окупованих територій (і можливо, профільного віце-прем'єра) Олексій Гончарук бачить Олексія Резнікова, який з 2019 року працює представником України в тристоронньої контактній групі в Мінську.

В якості майбутнього міністра агропромисловості в кулуарах ВР обговорюється кандидатура народного депутата 8-го скликання від БПП, нинішнього радника прем'єр-міністра Олексія Мушака. Нібито, його кандидатуру лобіює глава АП Андрій Богдан. А ось спортивний напрямок в уряді може очолити легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський. Його кандидатуру для обговорення запропонував прем'єр Гончарук.

- Історія з укрупненням, а потім поділом міністерств може дуже дорого коштувати державі. Коли створюється нова юридична особа, то відбувається перерозподіл функціоналу, закладаються зміни до держбюджету. У відомстві починає працювати ліквідатор, який умовно закриває справи "старого" відомства. І на його роботу з держбюджету виділяються гроші, і чималі. Якщо зараз почати розділяти той же Мінкульт, то отримаємо адміністративну чехарду. У міністерстві буде працювати дві людини ліквідаторами, а третій - міністром, - вказує на тонкощі трансформацій політолог Ярослав Макітра.

За словами експерта, така ситуація призведе до того, що на кілька місяців побачимо "пробуксовки" в роботі цих міністерств - поки вони не перебудуються під новий функціонал.

"Земля" допоможе міністрам зберегти портфелі

Не виключають політологи і точкових ротацій в КМУ. У потенційній зоні ризику кілька діючих міністрів. Кулуарно обговорюється, що свої портфелі можуть втратити міністр економіки Тимофій Милованов, міністр юстиції Денис Малюська, міністр соцполітики Юлія Соколовська та навіть глава МЗС Вадим Пристайко.

- Ще дуже рано говорити, кого можуть попросити на вихід. Претензії є до багатьох. Але поки немає узгоджених кандидатур наступників, людей, які б влаштовували і президента, і прем'єра, - каже Володимир Фесенко.

За словами політолога Ярослава Макітри, не має значення, кого з міністрів на кого можуть поміняти. Від зміни прізвища політика відомства не зміниться.

- Зміни якщо й будуть, то виключно косметичні. Фінансово-політичні групи збережуть свій вплив на всі закріплені за собою відомства.

На руку нинішнім міністрам грає і земельна тяганина у Верховній Раді. Поки народні депутати не розглянуть всі 4018 поправок до законопроекту про обіг сільськогосподарських земель, вони не візьмуться за кадрові питання.

- За регламентом Верховної Ради, поки депутати не вичерпають розгляд поправок в один законопроект, не можна розглядати жоден інший документ, - пояснює Петро Олещук. А за словами заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, розгляд поправок до земельного законопроекту може розтягнутися на 3-5 пленарних тижнів, тобто до кінця березня - середини квітня.