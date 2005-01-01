Як вибрати протруйник для захисту насіння зернових

На ринку представлена велика кількість препаратів для обробки насіння, починаючи з однокомпонентних протруйників, закінчуючи багатокомпонентними інсекто-фуніцідами. Але єдиного, універсального продукту, який би підходив кожному господарству немає. Що потрібно знати вибираючи протруйник?

Вибір препарату для обробки насіння

При виборі пестицидів оцінюються шість показників:

рівень планованої врожайності

система обробітку ґрунту

попередник

термін сівби

результат фітоекспертизи

стратегія боротьби з шкідниками

Рівень планованої врожайності - основний критерій вибору протруйника. Поля з урожайністю 30 ц / га і з 80 ц / га потребують різного рівні захисту насіння.

Якщо з посіву отримують до 35 ц / га використовують препарат що захищає від основних патогенів: кореневої гнилі, пліснявіння насіння і т.д.

Для полів з очікуваною врожайністю вище 50 ц / га застосовують інсекто-фунгіцидні протруйники, з широким спектром дії.

Від системи обробітку ґрунту залежить кількість рослинних залишків на полі, а отже, рівень інфекційного фону і наявність шкідників. При застосуванні технологій no- або mini-till початковий інфекційний фон буде вище, ніж при оранці з оборотом пласта.

Попередник визначає, яких хвороб очікувати на полі. Наприклад, кукурудза, соя і цукровий буряк є «Фузаріозні» попередниками для зернових. У такій ситуації важливо, щоб протруйник містив речовину ефективну проти грибів роду Fusarium. Одна з них - флудіоксоніл.

Від терміну сівби залежить чи буде ретордантність протруйника в плюс або в мінус для культури. Триазоли в складі препаратів, і особливо тебуконазол, мають ретордантну дію. Ця дія проявляється в затримці сходів і розвитку рослини. При ранніх термінах сівби ретордантність розцінюється як позитивна властивість: рослини не переростають і йдуть в зиму в стані кущіння. Але чим пізніше термін сівби, тим більша ймовірність, що культура не сформує хорошу кореневу систему і не накопичить необхідні для перезимівлі та подальшого розвитку поживні речовини.

Фітоекспертиза насіння - це економічний прийом, який визначає з якими хворобами належить боротися за допомогою протруєння. Відзначимо, що мікробіота насіння з різних полів одного і того ж господарства може відрізнятися. Вона залежить від системи обробітку грунту, репродукції, попередника і т. д. Доцільно здавати зерно на аналіз з кожного поля господарства або з кожної закупленої партії і на підставі отриманих результатів купувати протруювач насіння від виробника на сайті lnzweb.com.

Своєчасна стратегія боротьби з ранньосезонними шкідниками - це використання інсектицидів при обробці насіння. Можна робити як бакові суміші інсектициду і фунгіциду, так і застосовувати готові інсекто-фунгіцидні протруйники. Використання інсекто-фунгіцидних протруйників найбільш ефективно і дозволяє:

знизити ризик помилок при приготуванні робочого розчину;

заощаджує час;

виключає ризик поганої змішуваності препаратів.

Для інсектицидної обробки насіння використовують чотири інсектициди: імідаклоприд, тіаметоксам, клотіанідін і ацетаміприд. Застосування перших трьох з екологічних причин заборонено в країнах ЄС. А якщо порівнювати за ефективністю найбільш тривалий захист до 60 днів забезпечують: тіаметоксам, клотіанідін і ацетаміприд.

Що потрібно знати про діючі речовини протруйників?

Через розмаїття діючої речовини в препаратах, складно розібратися як кожна з-них діє на патоген в різних умовах. Але є одна властивість діючої речовини, яку потрібно завжди враховувати. Ця властивість системність дії речовини.

Всі діючі речовини поділяють на дві групи: системні та контактні.

Системні діючі речовини проникають в саме насіння та підходять для боротьби з внутрісеменною і ранньою лістостебельною інфекцією. Наприклад, це фунгіциди: флутриафол, ципроконазол, протіоконазол, інсектицид ацетаміприд.

Контактні діючі речовини - не проникають в рослину, тому їх концентрація в близько насіннєвій зоні тривалий час не знижується, вони покликані дезінфікувати ґрунт від патогенів. Найбільш ефективні діючі речовини цієї групи: флудіоксаніл і прохлораз.

Щоб протруйник справлявся і з внутрісистемною інфекцією і з грибами, що знаходяться в ґрунті, він повинен містити і системну і контактну діючу речовину.