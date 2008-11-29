Атмосфера Землі кишить фрагментами грибних клітин

Дослідники з Каліфорнійського університету в Ірвайні з'ясували, що в атмосфері дрейфує на порядки більше фрагментів грибних клітин, ніж вважалося раніше.

За словами провідного автора роботи Майкла Лоулера (Michael Lawler), ці фрагменти, швидше за все, являють собою "осколки" суперечка, які розриваються після поглинання води і набухання.

Команда проводила відбір проб в американському штаті Оклахома. Повітря всмоктувалося приладом під назвою термодесорбційний мас-спектрометр. Він може відбирати частинки селективно. В даному випадку це були фрагменти діаметром від 20 до 60 нанометрів.

Вони збиралися на тонкій платиновій нитці, яку потім нагрівали, щоб зібраний матеріал випарувався. Далі інструмент аналізував отримані гази.

Хітин, що входить до складу клітинних стінок грибів, а також цукрові спирти, які гриби використовують для накопичення енергії, вказали на присутність відповідних частинок.

Більшість з них мали діаметр близько 30 нанометрів. Для порівняння: аркуш паперу має товщину близько 100 тисяч нанометрів. На думку фахівців, саме через малий розмір ці наночастинки могли залишитися непоміченими в попередніх аналізах.

Концентрації грибних наночастинок можуть становити до сотень на кубічний сантиметр, додають дослідники.

Важливо відзначити, що фрагментам грибних клітин діаметром менше ста нанометрів набагато легше проникнути в легені людини, ніж непошкодженим клітинам діаметром в тисячі нанометрів. Крім того, перші більш хімічно активні.

Таким чином, найдрібніші частинки грибних клітин можуть провокувати алергічні реакції і напади астми у пацієнтів, сприйнятливих до такого впливу.

Більш того, в атмосфері ці наночастинки можуть виступати в ролі ядер конденсації, що прискорюють перетворення водяної пари в лід. На думку Лоурела і його колег, ці крижані кристали сприяють утворенню хмар.

Втім, важливо відзначити, що автори цієї роботи збирали проби повітря в одному регіоні (в сільській місцевості) протягом одного місяця. Тобто результати аналізу не обов'язково свідчать про повсюдне поширення фрагментів клітин грибів.

Надалі команда має намір розширити свої дослідження і з'ясувати, як відбуваються "грибні вихлопи" і чи дійсно ці наночастинки відіграють важливу роль в утворенні хмар.