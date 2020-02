Українка вперше отримала статуетку «Оскар»

Премію Оскар за кращий документальний фільм отримала українка Олена Андрейчева.

Церемонія нагородження відбулася 9 лютого в американському Лос-Анджелесі. Дівчині дісталася престижна кінопремія в номінації Кращий документальний короткометражний фільм, повідомляється на сайті премії.

Киянка Олена Андрейчева і Керол Дайсінгер отримали Оскар за фільм «Навчитися кататися на скейтборді» в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).

У картині йдеться про дівчаток, що живуть в столиці Афганістану Кабулі, які вчаться читати, писати і кататися на скейтборді. Відзначимо, що в Афганістані не допускається дівчаткам і жінкам займатися спортом.

Олена Андрейчева народилася в столиці України, зараз живе в Лондоні. Дівчина знімає документальні фільми з 2006 року.

