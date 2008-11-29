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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Українка вперше отримала статуетку «Оскар»
Премію Оскар за кращий документальний фільм отримала українка Олена Андрейчева.
Церемонія нагородження відбулася 9 лютого в американському Лос-Анджелесі. Дівчині дісталася престижна кінопремія в номінації Кращий документальний короткометражний фільм, повідомляється на сайті премії.
Киянка Олена Андрейчева і Керол Дайсінгер отримали Оскар за фільм «Навчитися кататися на скейтборді» в зоні бойових дій (якщо ти дівчинка) / Learning to Skateboard in a Warzone (If You`re a Girl).
У картині йдеться про дівчаток, що живуть в столиці Афганістану Кабулі, які вчаться читати, писати і кататися на скейтборді. Відзначимо, що в Афганістані не допускається дівчаткам і жінкам займатися спортом.
Олена Андрейчева народилася в столиці України, зараз живе в Лондоні. Дівчина знімає документальні фільми з 2006 року.
Раніше повідомлялося, що актриса Скарлетт Йоханссон на кінопремії «Оскар-2020» була номінована відразу на дві нагороди - як найкраща актриса в фільмі «Шлюбна історія» і найкраща актриса другого плану в картині «Кролик Джоджо».
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