Топ 6 самых популярных Java фреймворков в 2020 г

Если вы являетесь Java-разработчиком и вам интересно, какие фреймворки Java являются наиболее востребованными на сегодняшний день, то вы попали по адресу. В этой статье представлены 6 самых востребованных фреймворков в 2020 году, которые Java-разработчики могут изучать, чтобы идти в ногу с современной разработкой. Некоторые из этих фреймворков включаются в многие курсы Java, например в курс Java Developer от центра CyberBionic Systematics, о котором можно узнать подробнее здесь https://edu.cbsystematics.com/ru/specialities/java-developer.

Самые популярные фреймворки Java в 2020 г.

#1: Spring

Этот фреймворк занимает лидирующую позицию, поскольку позволяет разрабатывать сложные веб-приложения, отличающиеся высокой производительностью. Благодаря Spring программисты Java могут легко создавать приложения корпоративного уровня.

Плюсами Spring являются всеобъемлющая модель конфигурации, поддержка традиционных и современных баз данных, таких как NoSQL, и возможность согласованной разработки за счет поддержки аспектно-ориентированного подхода. Фреймворк также предоставляет различные модули.

#2: Hibernate

Hibernate, будучи ORM фреймворком, изменил способ, который ранее использовалcся для работы с базами данных. Он позволяет связать реляционные базы данных и ООП. Несмотря на то, что это не full-stack фреймворк, он предлагает чрезвычайную простоту конвертации для множества баз данных.

Его способность поддерживать несколько баз данных обеспечивает легкое масштабирование независимо от размера приложения или числа пользователей. Это мощный и легкий в настройке, масштабировании фреймворк.

#3: Struts

Этот фреймворк помогает разрабатывать приложения корпоративного уровня, которые отличаются очень высокой скоростью разработки и простотой обслуживания. Уникальностью Struts является система плагинов. Плагины для этого Struts представляют собой JAR пакеты, а это значит, что они портативны.

Например, вы можете подключить плагин Hibernate или плагин Spring для объектно-реляционного отображения. Создание приложений с помощью этого фреймфорка позволяет значительно уменьшить время разработки, поскольку он предоставляет хорошо организованные классы Java, JSP и Action.

#4: Play

Этот фреймворк внедрили некоторые топовые компании, такие как LinkedIn, Samsung, Verizon. Он обеспечивает скорость, масштабируемость и производительность при разработке.

Отличительной особенностью Play является чрезвычайная простота его интерфейса, которая позволяет разработчикам быстро его понять.

#5: Google Web Toolkit

Google Web Toolkit используется для ajax разработки на стороне клиента. Он имеет открытый исходный код, поэтому вы можете использовать его бесплатно. Google широко использует этот фреймфорк, а некоторые продукты компании, такие как AdSense, Google Wallet и AdWords, написаны с его использованием.

#6: Grails

Это фреймворк с открытым исходным кодом, который довольно популярен для технологии Enterprise JavaBeans. Его можно использовать для создания масштабируемых приложений, CMS, сайтов электронной коммерции и др.

Его преимущества включат в себя простую GORM, гибкие профили, систему поддержки плагинов и отзывчивое сообщество. Также Grails позволяет взаимодействовать с другими технологиями Java, такими как Spring, Hibernate, EE-контейнерами и другими.

Фреймфорки Java и зарплаты разработчиков

Размер средней заработной платы, предлагаемой работодателями для Java-разработчиков, не сильно различается для того или иного фреймворка, и составляет от $70,000 до $80,000 в год. Так, например, средняя заработная плата Java-разработчика с владением Spring, согласно данным сервиса payscale, составляет $77,617 в год, а для разработчиков с владением Hibernate - $78,087 в год.

После знакомства с этим списком популярных фреймворков Java вы получили более ясное представление об их особенностях. Это должно помочь вам выбрать наиболее подходящий фреймфорк для ваших задач.