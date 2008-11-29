Ірак на межі енергетичної кризи

В кінці цього місяця наближається дедлайн, після якого США відновлять відстрочку для Іраку щодо виконання санкцій США щодо Ірану в питанні імпорту газу і електрики. І зараз три ключові гравці в цій геополітичній сазі готуються до всіх можливих результатів. Як завжди на світових ринках вуглеводнів, особливо на Близькому Сході, ніхто не є тим, чим здається на перший погляд. Кожна з основних країн розглядає результати, які стосуються далеко не тільки продажів газу.

Все почалося минулого тижня з коментаря голови Торгового банку Іраку Фейсала аль-Хаймуса про те, що банк перестане обробляти платежі, якщо США не продовжить відстрочку в кінці цього місяця. Це торкнеться платежів за всі 1400 мегават (МВт) електроенергії та 28 мільйонів кубічних метрів газу з Ірану, необхідного Іраку для підтримки його ключової інфраструктури на деякий час.

У цьому контексті пік літнього попиту на електроенергію в Іраку постійно перевищує можливості вітчизняного виробництва, що посилюється його здатністю викликати масові заворушення серед цивільного населення в країні. Недавні протести по всьому Іраку були частково спровоковані хронічними відключеннями електрики. Ситуація може погіршитися, так як, за даними МЕА, населення Іраку зростає зі швидкістю понад 1 млн осіб на рік, попит на електроенергію зросте вдвічі до 2030 року, досягнувши приблизно 17,5 гігават (ГВт) в середньому протягом року.

Таким чином, напередодні відновлення режиму відстрочки в цьому місяці Ірак грає одночасно з США і з Іраном, рухаючись по натягнутому канату, як було після падіння Саддама Хусейна в 2003 році. Представник нафтогазової промисловості, який тісно співпрацює з Міністерством нафти Ірану, минулого тижня заявив, що Ірак неодноразово підкреслював США, що не може ефективно діяти без поставок іранського газу та електроенергії до тих пір, поки не з'явиться реалістична альтернатива.

За словами джерела, це націлене на те, щоб безпосередньо і побічно залучити більше інвестицій з США, прискорити укладення угод, попередньо узгоджених з США, до того як сталися атаки на американські бази в Іраку. Ключова угода-невід'ємна частина давніх закликів Іраку про те, що треба скорочувати розбазарювання його величезних газових природних ресурсів за рахунок його спалювання. Ця угода, що передбачає підписання Меморандуму про взаєморозуміння з консорціумом США на чолі з Honeywell, знизить нинішній рівень спалювання газу в Іраку майже на 20%.

Honeywell у співпраці з ще одним важковаговиком США, Bechtel, і іракською Державною компанією South Gas, побудує газовий вузол Ратаві. На першому етапі він буде переробляти до 300 млн кубічних футів в день газу на 5 південних Іракських нафтових родовищах: Маджнун, Харіб-аль-Курна, Аль-Ліссіс, Аль-Тубба і Аль-Сіба. "Моктада ас-Садр знає, що кожен раз, коли з'являється натяк на те, що Ірак продовжить розвивати свої відносини з Іраном, США запропонують Іраку послуги своїх компаній на вигідних умовах», — зазначило іранське джерело.

Крім того, в Іраку є 2 позиції щодо захисту проти США, якщо останні не продовжать відстрочку і залишать Ірак без іранського газу та електроенергії. Ірак утримає гроші, які він вже винен Ірану за попередні поставки. Згідно з коментарем минулого тижня від Хаміда Хоссейні, представника Асоціації експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Ірану, до $5 млрд у вигляді платежів з Іраку в Іран за минулі поставки газу та електроенергії знаходяться на депозитному рахунку в ЦБ Іраку. Але Іран позбавлений доступу до нього через санкції США. Фактично, згідно з джерелом в Ірані, ця цифра становить $6,1 млрд.

Другий засіб захисту Іраку проти США полягає в тому, щоб просто продовжити імпорт в будь-якому випадку. У Іраку дуже довгий кордон з Іраном і ще більш довга історія її використання, щоб обійти нафтові і газові санкції. І навряд чи все це раптово закінчиться.

Тоді виникає природне питання, навіщо Ірану погоджуватися продовжувати поставляти в Ірак газ та інші сировинні товари, якщо він не може отримати свої гроші з рахунку Іраку. Відповідь неоднозначна: по-перше, Іран, за словами іранського джерела, працює в ряді областей, застосовуючи методологію ведення бізнесу, засновану на бартері. «Він пропонує нафтогазові ресурси Китаю, Росії та іншим країнам, які постачають Ірану необхідні йому товари, такі як технологічні товари, хімікати, товари сільськогосподарського сектора і фінансові ресурси, так що є способи, якими Ірак міг би платити Ірану», — сказав він.

Другий варіант для Ірану, який нерозривно пов'язаний з ідеєю вбитого командира Корпусу вартових ісламської революції генерала Кассема Солеймані: Ірак передає у володіння Ірану пов'язані з Корпусом об'єкти комерційної нерухомості і бізнес в шиїтських районах Іраку. Ця передача прав власності в обмеженому масштабі відбувалася протягом декількох років, особливо навколо Кербели, Наджафа і Насірії.

«Це цілком влаштовує іранців, так як це спосіб закріпити контроль Ірану над шиїтським населенням Ірану. Це влаштовує Ірак, це також означає, що йому не потрібно розлучатися з грошима, що завжди є проблемою для бюджету. Крім того, це означає, що Іран отримає контроль над радикальними шиїтськими елементами в цих регіонах і навколо них», — додав він.

Нарешті, США не програють у будь-якому випадку. Якщо вони продовжать відстрочку, вони залишать Ірану можливість сісти за стіл переговорів, щоб переглянути ядерну угоду. У той же час вони залучать Ірак до участі в майбутніх енергетичних проектах США, не давши йому перейти під сферу впливу Ірану-Росії-Китаю. Якщо США не продовжать відстрочку, то відносно великий, не шиїтський сектор Іраку буде утримувати уряд в стані постійних змін, які зберігалися після падіння Хусейна, що теж зіграє на руку США.