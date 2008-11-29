Чи допоможе активоване вугілля схуднути

Чи можна схуднути від активованого вугілля і якщо так, то як це робити правильно? Ефективність даного методу зниження ваги активно обговорюється жінками, особливо перед пляжним сезоном. Взимку багато дозволяють собі калорійні продукти, які, до речі, не тільки збільшують обсяг жиру в проблемних місцях, але і «засмічують» організм шлаками. Активоване вугілля є адсорбентом, який збирає всі шкідливі речовини і виводить їх з організму.

Часто саме зашлакованість і є причиною уповільнення метаболізму і набору ваги. Схуднення за допомогою активованого вугілля засноване саме на адсорбуючих властивостях засобу і його здатності очищати тканини від накопичених шкідливих сполук.

Адсорбенти безпечні для здоров'я. Це головна перевага застосування активованого вугілля для схуднення. Якщо говорити про ефективність методу, то вона багатьом здасться невисокою — 1-2 кг за 2 тижні.

Сказати точно, чи можна схуднути за допомогою активованого вугілля, не можна. Метод працює в поєднанні з помірними обмеженнями в харчуванні. Якщо ви будете продовжувати їсти жирні і смажені страви, фастфуд, солодощі, пити газовану воду, то вугілля призведе лише до тимчасового позбавлення від токсинів. Але вони будуть утворюватися знову - і з високою швидкістю, як і жирові відкладення.

Фахівці рекомендують приймати активоване вугілля курсами для очищення організму. Чистий кишечник - це здорова мікрофлора, активний імунітет і висока швидкість метаболізму. Робота шлунково-кишкового тракту тісно пов'язана з інтенсивністю набору ваги, засвоєнням поживних речовин і розщепленням жирів. Тому підходите до схуднення комплексно, переслідуючи в першу чергу не мету як якомога швидше скинути вагу, а очистити організм і підвищити обмін речовин. Вугілля відмінно справляється з цими завданнями.

Отже, ви вирішили худнути за допомогою активованого вугілля і взяли до уваги той факт, що швидких результатів чекати не варто. З чого почати? Як схуднути за допомогою активованого вугілля і як його правильно застосовувати, щоб ефект точно був? Головне-визначитися з відповідним способом застосування.

Існує кілька схем схуднення:

застосування таблеток з урахуванням ваги: на 10 кг 1 таблетка вугілля, загальну кількість необхідно розділити на 2 частини і випивати натщесерце або за 2-3 години до їжі вранці і ввечері;

наростаюча схема: починати з 1 таблетки, пити щодня натщесерце до тих пір, поки не дійдете до 10 таблеток, а потім приймати по 10 таблеток протягом ще тижня;

випивати по 6 таблеток на день без прив'язки до ваги 10-14 днів;

приймати відразу всю разову дозу (1 таблетка на 10 кг ваги) натщесерце або в перервах між їжею.

Вибирайте для себе ту схему, яка більше підходить. Простіше випивати певну кількість таблеток щодня - 1-2 рази на день. Ви можете запитати у лікаря, як правильно приймати активоване вугілля для схуднення, а в інструкції із застосування можна подивитися важливу додаткову інформацію.

Як довго можна приймати вугілля для схуднення

Приймати активоване вугілля для схуднення можна не більше 2-х тижнів. Багато хто не знає про це правило і використовують метод протягом декількох місяців. Чим це небезпечно? У відгуках схудлих можна побачити відгуки жінок, які застосовували його для схуднення довше покладеного терміну і відзначають появу сухості шкіри, порушення стільця і інші несприятливі ознаки.

Будь-які адсорбенти використовують не більше 1-2 тижнів. Подібні засоби виводять з організму не тільки токсичні сполуки, але і адсорбують корисні речовини. Це може призводити до авітамінозу, сухості шкіри, яка першою реагує на брак вітамінів і мінералів.

У рік дозволяється проводити кілька курсів схуднення з активованим вугіллям. Рекомендується починати прийом навесні і восени — ці періоди найбільш підходять для очищення організму і зниження зайвої ваги.

Результати від застосування

Активоване вугілля допомагає не тільки схуднути. Воно діє комплексно на організм і загальне самопочуття:

відновлює нормальну роботу кишечника, бореться з запорами;

прибирає підвищений метеоризм;

сприяє оздоровленню мікрофлори;

очищає шкіру обличчя за рахунок виведення шлаків і токсинів, прочищення слизової товстого кишечника;

попереджає появу прищів, покращує перебіг акне і вугрової хвороби у підлітків і молодих жінок і чоловіків;

підвищує працездатність, прибирає денну сонливість, яка нерідко виникає через зашлакованості організму.

Результати застосування вугілля будуть помітні не відразу. Але до кінця першого тижня ви відчуєте легкість, особливо якщо будете дотримуватися помірного обмеження в харчуванні. Активоване вугілля адсорбує не тільки токсини, але і залишки лікарських препаратів, продукти життєдіяльності бактерій, глікозиди, алкалоїди, наркотичні речовини, надлишок білірубіну, сечовини і холестерину, луги і кислоти. При цьому вугілля не всмоктується і не розщеплюється, а повністю виводиться через шлунково-кишковий тракт протягом 20-24 годин.