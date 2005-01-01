Как выбрать ортопедический матрас: виды, характеристики и материалы

При выборе матраса нужно оценить целый ряд параметров, каждый из которых может повлиять на качество отдыха. Производители этой продукции ежегодно отмечают увеличение спроса на ортопедические модели. Это означает, что покупатели все больше думают о глубоком сне, здоровой спине.

Пружинные и беспружинные матрасы

Рынок ортопедических матрасов переполнен разнообразными вариантами. Начинать выбор матраса в специальном каталоге интернет магазин "Магдек" https://magdek.com.ua/matrasi/ рекомендуется с разделения всего ассортимента на модели с пружинами и без них. Первые повторяют контуры тела, точечно поддерживают его, отличаются высотой и упругостью. Вторые обладают повышенной плотностью за счет большого количества наполнителя. Они могут быть более тонкими и низкими, что никак не повлияет на их основные свойства.

При выборе первого варианта следует сразу задуматься о подходящем блоке. Наибольшей популярностью пользуются матрасы с независимыми пружинами, автоматически поддерживающие тело с учетом текущей нагрузки на определенные участки поверхности. В профильных магазинах представлено огромное количество таких моделей, которые могут иметь 256-1000 пружин на каждый квадратный метр площади.

Подбираем высоту и жесткость модели

Высота матраса может варьироваться в широких пределах, некоторые модели достигают 500 мм и более. При выборе подходящих параметров нужно учесть несколько особенностей:

тонкие варианты выпускаются без пружинных блоков, подходят для диванов;

классические и самые распространенные матрасы имеют высоту 180-220 мм;

утолщенные изделия обеспечивают усиленный ортопедический эффект.

Интернет магазин magdek.com.ua предлагает матрасы низкой, средней, высокой жесткости. Первые обеспечивают повышенный комфорт, но наименее полезны для спины. Вторые отличаются универсальностью, подходят почти любому человеку. Третьи выпускаются для сторонников максимально здорового сна, поскольку их наполняют твердым волокном.

Определяем подходящий наполнитель

Жесткость матраса полностью зависит от вида использованного производителем наполнителя. Он влияет на стоимость любой модели. На рынке представлены натуральные материалы – кокосовое волокно, латекс и ряд других. Они отличаются высоким качеством, хорошо пропускают воздух, поддерживают здоровый микроклимат.

Среди искусственных наполнителей стоит выделить пенополиуретан, его аналоги, холлофайбер и термовойлок. Ведущие производители матрасов обеспечивают высочайшее качество таких моделей. Они не уступают аналогам с натуральными материалами по степени влагостойкости, качеству вентиляции и другим параметрам. По этой причине выбор между идентичными вариантами можно делать на основе их стоимости.