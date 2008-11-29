Отличие смесителей для ванны и кухни

От работы смесителя зависит все техническое состояние водопроводной системы в квартире. Устройство влияет на сохранность водопроводных, канализационных труб, на скорость, на напор подачи воды, на личный комфорт хозяев. При его выборе важно учитывать самые мелкие нюансы. Конечно, смесители для ванной комнаты и для кухни существенно различаются и обладают конструктивными особенностями.

Основные критерии выбора смесителя

Вне зависимости от вида помещения устройство должно соответствовать главным требованиям: надежность, функциональность, удобство. Чем проще смеситель, тем меньше вероятность поломки чего-либо в нем. Надежность смесителя определяется производителем и его гарантийными обязательствами.

По этой причине важно покупать оборудование у именитых производителей, работающих на рынке давно. Это обеспечивает своевременное и грамотное предоставление всех гарантийных услуг. Покупка смесителя безымянного производителя или на рынке с рук не принесет экономии, такие устройства быстро выходят из строя.

Особенности смесителей для ванны

Для ванной производители предлагают самое большое разнообразие конструкций. Их прежде всего отличают: кран в ванную и его расположение, душ в ванную и его крепление на смесители.

Виды смесителей:

Наружные смесители монтируются прямо на открытые трубы. Наиболее просты и надежны. Эти вариант не могут похвастаться большой красотой дизайна и функциональностью.

смесители монтируются прямо на открытые трубы. Наиболее просты и надежны. Эти вариант не могут похвастаться большой красотой дизайна и функциональностью. Внутренние настенные устройства устанавливаются на трубы, убранные в стену. Снаружи выступают только рычаги, гусак и душевой шланг. Шланг может крепиться к смесителю или отдельно на стене.

настенные устройства устанавливаются на трубы, убранные в стену. Снаружи выступают только рычаги, гусак и душевой шланг. Шланг может крепиться к смесителю или отдельно на стене. Врезные приборы расположены непосредственно на раковине. По конструкции изделия напоминают кухонные модели, отличаются лишь наличием переключателя для душа. Душевой шланг в таком смесители в большинстве случаев выносной, крепится отдельно. Модели обладают ярким дизайном, качественной отделкой крана, многофункциональной удобной лейкой душа, интересными вентилями.

Механизмы переключения режимов подачи воды различают на кран-буксовые и однорычажные приборы.

Подача воды в кран-буксовых устройствах регулируется отдельными вентилями. Устройства считаются наиболее надежными в эксплуатации и простыми в ремонте. Они больше подходят для ванной комнаты, из-за надежности и тонкости регулировки воды.

Однорычажные механизмы стоят дороже, сложны в обслуживании, могут чаще ломаться. Такие больше подходят для кухни.

Особенности смесителей для кухни

По сравнению с изделиями для ванны, конструкция устройств для кухни значительно проще. Кухонные модели изготавливаются только врезным и устанавливается на мойку. Вентили и гусак прибора могут иметь общее соединение или устанавливаться на мойку по отдельности. В последнем случае требуется раковина с отверстиями для вентилей и для рычага.

Они также различаются механизмами регулировки воды. Для кухни больше подходит кухонный смеситель однорычажного типа. Это обусловлено тем, что с помощью одного рычага удобно включать и выключать воду, регулировать ее напор и температуру любой стороной руки. То есть в случае, если руки грязные, в тесте, в жире или масле – это не испачкает детали крана, что весьма функционально.

Смесители также могут иметь литой и неподвижный гусак или поворотный корпус. Последний наиболее удобен, так как им удобно направлять струю в нужную часть раковины, а также поворачивать при уборке. Его минус в том, что здесь больше вероятность неполадок.

Литой корпус обладает большей надежностью и долгим сроком службы. Но при этом он менее удобен в быту.

Перед покупкой смесителя необходимо определиться с его конструкцией и рассчитать для себя удобные варианты: тогда он будет доставлять лишь комфорт и радость.