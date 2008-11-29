Як накопичити на пенсію в Україні: 5 способів

У Мінсоцполітики заявили, що в майбутньому українцям не варто чекати великої допомоги від держави, і кращий варіант - збирати на старість своїми силами.

Уряд не має наміру в найближчій перспективі впроваджувати в Україні накопичувальну пенсійну систему, заявила міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

"У короткостроковій перспективі-навряд чи. У нас ще немає створеної інфраструктури, щоб це запрацювало, але вже є багато напрацювань", - цитують ЗМІ главу Мінсоцполітики.

На думку Соколовської, українці занадто багато чекають від накопичувальної системи і не до кінця розуміють, скільки грошей можуть від цього отримати.

"Плюс накопичення-це довгі гроші, тобто заощадження. Зазвичай це працює так, що кошти інвестуються, а значить, повинен бути ринок, куди можна інвестувати. На сьогодні в Україні такого ринку фактично немає", - підкреслила Соколовська і порадила українцям збирати гроші на майбутнє своїми силами, а не сподіватися на державу.

За її словами, сьогодні нам нічого не заважає накопичувати собі на старість, але, на жаль, ми чомусь цього не робимо. Тим часом було б добре, якби люди це розуміли і думали про старість заздалегідь.

Але наскільки реально сьогодні накопичити на пенсію в Україні?

Спосіб №1

Складати валюту " під матрац"

Це найпопулярніший і найпростіший спосіб робити заощадження в Україні. Дійсно: з'явилися 2,5 - 3" зайві " тисячі гривень, купив на них 100 доларів або 100 євро - і можна спати спокійно з почуттям виконаного обов'язку.

Головне-дотримуватися правила диверсифікації і не класти "всі яйця в один кошик": третину заощаджень можна відкладати в гривні, третину - в доларах, третину - в Євро.

Спосіб №2

Відкрити депозит

Хоч українців і неабияк налякали "чистки імені Гонтаревої", депозити продовжують залишатися популярним способом заощаджень. Конкретні умови в різних банках різняться, але можна витратити трохи часу і вибрати "свій банк".

Загальне правило-пам'ятати про ліміт: Фонд гарантування вкладів фізосіб у разі банкрутства банку відшкодовує суму до 200 тис. Тому в разі більшої суми слід скористатися послугами декількох банків.

Спосіб №3

Рахунок у недержавному пенсійному фонді

Це хороший спосіб зібрати і отримати доступ до грошей виключно після виходу на пенсію. Правда, НПФ не дає гарантії прибутковості накопичень-тут вже як пощастить.

Спосіб №4

Інвестувати в нерухомість або цінні папери

Якщо інвестування в акції та цінні папери здається середньостатистичному українцю "історією не з нашого життя", то купити квартиру і, наприклад, заробляти на оренді, не так вже й складно. Хоча тут потрібен певний капітал навіть в тому випадку, якщо збираєтеся брати іпотеку.

Спосіб №5

Скористатися накопичувальним страхуванням життя

Накопичувальна програма страхування гарантує страхову виплату у разі, якщо застрахована особа є живою на конкретну дату, визначену в договорі, або у разі смерті застрахованої особи в період дії договору.

Накопичувальні програми можна оформляти через страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, пенсійні депозити від комерційних банків.