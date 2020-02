Чому Байден програє вибори прямо на старті № 2 (692) 5-12 лютого 2020 року Головний претендент на місце кандидата в президенти США від демократів Джо Байден знову провалив внутрішньопартійні вибори. На праймеріз у Нью-Гемпширі він зайняв лише п'яте місце. Перемогу здобув сенатор Берні Сандерс, який балотувався в 2016-го, але тоді програв на партійних праймеріз демократів Хіларі Клінтон. Далі йдуть колишній мер з Індіани Пітер Бутіджіш, сенатор від Міннесоти Емі Клобушар і сенатор від Массачусетса Елізабет Уоррен. На попередніх праймеріз в штаті Айова Байден зайняв 4-е місце. І це ставить під загрозу його участь у президентських виборах взагалі. "Загальновідомі і улюблені колишні віце-президенти не виграють, програвши в Айові і Нью-Гемпширі", - пише газета The New Republic. Ситуація взагалі парадоксальна. "Байден, який міг перемогти президента Трампа, програє своїм однопартійцям", - пише The Washington Post. У чому причини? Погана стратегія "У своїх перших словах на дебатах (на праймеріз) Байден зізнався:" Я отримав удар в Айові, і я, ймовірно, отримаю удар тут ". Це нова стратегія кампанії, яка полягає в тому, що кандидат говорить:" Голосуй за мене, тому що я програю ", - пише газета The New Republic. "77-річний кандидат у президенти зайняв мляву позицію. Він проводив не більше двох-трьох заходів в день, а натовп, що постійно зменшується на зустрічах є ознакою неприємностей. У демократичних виборців був відсутній інтерес по відношенню до колишнього віце-президента", - повідомляє CNN. Відсутність харизми "Демократичному істеблішменту доведеться зіткнутися з реальністю того, що Байден, незважаючи на особисті переваги, ймовірно, не має того, що потрібно для перемоги в 2020 році. Команда рано розслабилася "Джо Байден протягом декількох місяців наполягав, що він єдиний безпомилковий переможець в особистому бою з президентом Дональдом Трампом від Демократичної партії. Результати голосування свідчать про слабку організацію його кампанії", - повідомляє CNN. Відвертаються афроамериканці "Опитування Університету Квінніпака, який проводився з 5 по 9 лютого серед 1519 зареєстрованих по всій країні виборців, показав, що Байден втрачає популярність серед чорношкірих - ключових виборців демократів. Згідно з опитуванням, його підтримка впала з 49 відсотків до 27", - пише Politico. "Байден показує велике падіння підтримки з боку небілих первинних виборців-демократів. Він ще не підійшов до кінця шляху, але прискорюється в цьому напрямку", - пише The Washington Post. Надія ще є Але викреслювати ім'я Байдена з президентської гонки ще рано. Штати Айова і Нью-Гемпшир не є для нього ключовими. "Кампанія Байдена готується до тривалої битви. Його підтримка з боку небілих виборців є найважливішим активом його кампанії, і один з помічників заявив, що протягом декількох місяців Байден зможе витримати втрати в одному або двох штатах з достроковим голосуванням, де переважає білий електорат" , - повідомляє CNN. Наприклад, його помічники в Філадельфії готують план "Супер-вівторок", спрямований на завоювання голосів в округах з численним небілим населенням. "Супер-вівторок" на політичному жаргоні США - вівторок на початку лютого або березні в рік президентських виборів, коли в більшості штатів проходять попередні вибори. Крім цього, за словами помічників, провальні результати не настільки важливі, тому що прихильники Байдена - старше покоління, яке не схильне брати участь в праймеріз, але обов'язково віддадуть за нього свої голоси в день виборів президента США 3 листопада. А поки Трамп набирає очки Останнє соцопитування університету Монмут показало, що 66% американських виборців пророкують перемогу Трампа в листопаді. Тільки 28% вважають, що чинний глава держави програє. Тим часом, лише 42% опитаних підтримують господаря Білого дому і вважають, що він "повинен бути переобраний". 55% респондентів, навпаки, заявили, що перспектива перемоги Трампа їх не радує, так як главою Білого дому "повинен бути хтось інший". Опитування проводилося 6-9 лютого. У ньому взяли участь 902 людини. Інші статті номеру Одним залпом: виявлені клітини імунної системи, що знищують більшість ракових клітин

