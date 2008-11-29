Президент підтвердив існування конфліктів в своїй команді

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в його команді є конфлікти, які заважають працювати.

- Є конфлікти. Вони заважають працювати. Я завжди проти таких конфліктів, так як в них немає переможців, і не буває нічиїх. На жаль. Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. Тобто ми 100% когось будемо втрачати. Тому, що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все, - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Президент України додав, що він працює не тільки з тими людьми, яким довіряє.

- Просто це трохи різні питання, - з ким я працюю і кому довіряю. Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації президента, - сказав він.

Президент додав, що в нинішньому Кабінеті міністрів був єдиний міністр, яку він знав з університетських часів - екс-міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, і то її, за словами Зеленського, не можна було назвати "його людиною".

- Після університету я її не бачив. Тобто це не моя людина. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного, - уточнив Зеленський.

Говорячи про довіру, президент розповів, що він довго не довіряє людям, але потім, коли вже довірився людині, ніхто не може його переконати, що це не та людина, яка "чомусь там займається поганим, недобрим".

- Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно, - додав він.

Раніше стало відомо, що Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента і призначення на цю посаду Андрія Єрмака. При цьому ряд ЗМІ ще з осені повідомляли про те, що між Богданом і Єрмаком виник конфлікт через нібито внутрішньополітичні питання.

Чутки про можливе звільнення Богдана з'явилися ввечері 10 лютого. Увечері того ж дня, виступаючи на телебаченні, Єрмак заявив, що Богдан не є для нього конкурентом.

- У нас немає ніякої конкуренції, я прийшов з президентом в команду, я працюю, безпосередньо виконуючи доручення президента. І я можу вам сказати, вважаю це правильним і це моя позиція: у мене з усіма членами команди поважні робочі відносини, - сказав уже екс-помічник Зеленського в ефірі каналу "Україна 24".