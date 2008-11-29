Україна піднялася у світовому рейтингу демократії

Однак демократія в нашій країні, за оцінками експертів, як і раніше "гібридна".

Україна зайняла 78 місце в щорічному рейтингу "Індекс демократії" за підсумками 2019 року. Рейтинг традиційно формує та публікує журнал The Economist.

Україні вдалося поліпшити свої показники і піднятися на шість пунктів у порівнянні з 2018 роком.

Всього наша країна отримала 5.90 балів за 10-бальною шкалою. Це на 0.21 вище, ніж в 2018 році. Тим самим Україна залишилася в статусі "гібридної демократії". Від найближчого учасника рейтингу (Гонконг), що відноситься до більш високої категорії "недосконалі демократії", країну відділяють два пункти. США, до речі, теж отримали звання "недосконалоъ демократії", розмістившись на 25-й позиції.

У категорію "повноцінна демократія" входить лише 20 країн рейтингу. Очолює його Норвегія, далі слідують Ісландія та Швеція. Німеччина на 13-му місці, Великобританія - на 14-му.

У свою чергу, Російська Федерація займає 134-е місце, а Білорусь - 141-е. Обидві країни віднесені до "авторитарних режимів".

Всього в рейтингу, складеному британським виданням, фігурує 167 країн. Стан демократії в кожній з них оцінювався за п'ятьма ключовими пунктами: електоральні процеси і плюралізм, функціонування уряду, політична участь, демократична політична культура та громадянські свободи.

Загальний показник демократії в світі склав 5.44 бала, що є найнижчим результатом з 2006 року.