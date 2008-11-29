Небанальные букеты: идеи, тренды и новинки

Букеты давно стали «стандартным» презентом на любой повод. Подарок в виде цветов – это традиция, которая корнями уходит в прошлое. Раньше парень просто не мог прийти к девушке с пустыми руками, даже наоборот, он старался найти самые редкие и красивые цветы. Сейчас же, в век глобализации, все цветы стоят не так уж и дорого, а все букеты в Киеве – одинаковые. Поэтому нужно искать оригинальные способы упаковки цветочной композиции.

Фруктовые букеты

Немного нестандартный вариант, так как в них часто цветов нет вообще. Фруктовые букеты – это не просто набор. Композиция составлена по всем правилам, фрукты оформлены, в ней присутствуют вставки из печеней или конфет, а еще листьев и веточек. Такой букет купить в Киеве вполне возможно. Многие сайты, такие как https://buketland.com.ua/bouquets, занимаются такими подарками, помогая людям сохранить свое время и нервы.

Коробки с цветами

Это новый тип упаковки, который не только очень красивый, но и очень удобный. Такая коробка имеет небольшой размер, а внутрь можно доложить различные вещи – конфеты, украшения или другие предметы. Оформить такие подношения можно самыми разными способами. Даже если вся коробка будет заполнена одинаковыми бутонами – только из-за подачи такой презент будет казаться очень интересным.

Монобукеты

Тоже крайне популярный и стильный вариант. Монобукеты бывают двух видов:

цветы одного вида;

цветы одного цвета.

Оба эти варианта смотрятся очень необычно и красиво, если их будет составлять умелый мастер. Можно добиться настоящей композиции, достойной музея, если правильно передать свою задумку.

Сюрпризы

Любой подарок можно назвать небанальным, если он был получен неожиданно. Так, например, большим успехом пользуется доставка букетов курьером. Сначала у человека будет недоумение, а потом удивление и радость. Многие организации даже снимают процесс на камеру, чтобы запечатлеть эмоции. Такая доставка букетов в Киев тоже имеется.

Сладкие букеты

Давно популярный вариант, но никогда не стареющий. Сладкое любят все, особенно, если это подарок. Такой букет хоть и не простоит дольше, но точно очень обрадует человека, которому он был вручен.

Порадовать близких и знакомых цветочной композицией – всегда верное решение. Приобрести такой товар можно на многих сайтах, таких как этот kievflower.com.ua. Но нужно подключать нестандартное мышление, проявлять креатив, чтобы ваш презент запомнился надолго.