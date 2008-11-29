Прокладка головки блока цилиндров

Прокладки на головки блока цилиндров автомобиля обеспечивают качественную и надежную работу поршневой группы двигателя. Эта маленькая и недорогая деталь достаточно важна для работы автомобиля. Ее повреждение может серьезно повредить агрегат или привести к его замене. Благодаря прокладке стыки между блоком и головкой становятся герметичными, не пропускают отработанные газы и жидкости.

Роль прокладки блока цилиндров в работе двигателя

Основная роль прокладки головки блока цилиндров – обеспечение герметичности цилиндров, камер внутреннего сгорания и каналов, по которым проходит антифриз, подается масло. Изделие обеспечивает недопущение смешивания жидкостей между собой. В устройстве имеются три важных контура, два из которых содержат разные жидкости, а третий – жидкость и газы.

Жидкости в контурах совершенно разные:

Топливно-воздушная смесь или бензин и продукты сгорания

Антифриз для охлаждения

Моторное масло для смазки и обеспечения хорошего скольжения деталей

Каждая жидкость имеет свою природу и соответственно назначение. Микроскопическое подмешивание одной составляющей в другой контур приводит к поломкам и неисправностям.

Возможные неполадки при работе автомобиля из-за поврежденной прокладки ГБЦ:

Потеря мощности

Большой расход масла

Повышенный расход топлива

Перегрев оборудования

Масляное голодание, появление зазоров на поршнях

Отказ работы агрегата

Полная потеря работоспособности автомобиля

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Так как повреждение может произойти в разных местах, то и признаков пробитой детали достаточно много:

Резкий выход отработанных газов наружу с задымлением и громким звуком.

Троение автомобиля.

Вибрация при езде.

Появление белого или сизого дыма из выхлопной трубы.

Появление следов масла в бачке для антифриза.

Резкое снижение уровня масла.

Любой из признаков требует срочной диагностики двигателя и если причина в прокладке, то ее замены. Особенность ремонта в его трудоемкости и дороговизне. Для этого требуется снять несколько разобрать часть двигателя, а также заменить болты, удерживающие прокладку. Сама деталь стоит недорого, но работы по ее установке существенно увеличивают стоимость работ.

Поэтому важно подобрать деталь долговечную из надежных материалов, тогда она прослужит долго. Наиболее простые модели производят из алюминия, дорогие и надежные – из меди и специальных сплавов.

Где купить прокладку ГБЦ

При прогорании прокладки ее необходимо как можно быстрее заменить. В магазине запчастей Japan-Cars представлены различные виды оригинальных прокладок ГБЦ и более бюджетных аналогов для разных марок японских автомобилей. Все аналогичные детали одобрены производителями машин и разрешены к применению. В наличии модели из алюминия, стали, меди, многослойных сплавов и композитных графито-асбестовых материалов. Менеджеры магазина подробно проконсультируют по свойствам каждого материала, особенностям изделий.

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