Как избежать просрочек по кредиту на карту без звонков в Украине

Во время получения займа практически каждый клиент финансовой компании уверен, что сможет расплатиться с долгами своевременно и в полном объеме. Чтобы не допустить просрочек, выплатить кредит без наложения штрафных санкций со стороны кредитора, важно соблюдать условия договора, подписываемого во время совершения такой сделки. Казалось бы, все предельно просто. Но не все клиенты банков или микрофинансовых компаний знакомятся со своими обязанностями перед кредитующей компанией во время оформления договора. В вопросах платежей многие допускают просрочки, что приводит к росту долга.

Основные ошибки при возврате займа

Чтобы получить кредит онлайн без звонков, без предоставления справок о финансовой состоятельности, а также без поручителей, многие граждане обращаются в микрофинансовые организации, которые относятся к своим клиентам лояльно и лишних вопросов не задают. При подаче заявки многие пользователи онлайн-сервисов кредитования не удосуживаются даже бегло прочитать условия обслуживания в таких организациях.

Только попав в сложную ситуацию с возвратом денег, у заемщика появляется интерес к договору. Долги никто прощать не будет, родственники не всегда соглашаются помогать в таких ситуациях, проблема ложится на плечи должника. Поэтому важно до подписания договора узнать обо всех нюансах предоставления займа.

Важно узнать следующие нюансы:

наличие и размер штрафных санкций при нарушении условий кредитования;

условия снижения или роста процентной ставки;

наличие льготного периода;

возможность реструктуризации или пролонгации задолженности.

Если принято решение взять кредит без справки о доходах в МФО, нужно выбирать организацию, которая имеет на своем сайте в свободном доступе всю необходимую информацию, с которой можно легко ознакомиться и, при необходимости, задать вопросы в службу поддержки клиентов сервиса.

Как не допустить просрочек

Некоторые МФО выдают займы с возможностью поэтапного погашения долга. Оплата частями позволит избежать накопления долга.

Но нужно знать, что некоторые микрофинансовые компании предоставляют возможность раньше внести некоторую сумму, но предоставляют эту услугу платно. Поэтому важно обратить внимание на этот нюанс и выбирать кредитора, который позволяет вернуть часть долга раньше без начисления штрафа. После зачисления этих средств обычно выполняется перерасчет суммы, и заемщик будет оплачивать проценты, начисленные на непогашенный остаток.

Если стало понятно, что вернуть вовремя деньги нет возможности, стоит заказать пролонгацию. Кредит онлайн на карту с 18 лет в Украине может взять даже студент, вернуть получается не всегда. Поэтому пролонгация позволит не испортить кредитную историю и найти время на поиск средств для полной оплаты взятого кредита.

Прежде чем взять кредит в МФО или банке, нужно рассчитать свои финансовые возможности, и основательно изучить условия предоставления такой услуги, чтобы не попасть в затруднительную финансовую ситуацию.