Как выбрать ручки для входной двери в дом?

Чтобы защитить жилье от проникновения злоумышленников, важно установить прочную входную дверь, подобрать крепкую фурнитуру. Современные изделия стильные и преимущественно лаконичные: креативных решений для оформления входных дверей вы не встретите. Функциональность важнее дизайна, ведь дверная ручка ежедневно подвергается многократным нагрузкам. Известные производители тестируют продукцию перед продажами: акцент делают на проверку, сколько циклов открываний выдержит.

Материал

Сейчас дверные ручки изготавливают практически из чего угодно. Пластиковые, стеклянные модели ставить на металлические конструкции нежелательно, хотя спрос имеется. Первые выгодно отличаются низкой стоимостью, вторые кажутся весьма оригинальными. Однако приоритетной должна быть прочность ручки для входной двери, а не внешний вид или цена.

На сайте ultradom.com.ua есть надежные варианты из нержавеющей стали, алюминия с хромированным покрытием, сплавов разных металлов. Ручки долговечные, поэтому цена оправдана. Для лучшей устойчивости к возникновению дефектов, коррозии используются специальные методы обработки: никелирование, полировка, шлифовка. Если в характеристиках указана обработка гальваническим покрытием, важно убедиться, что оно выполнено полностью. В более дешевой фурнитуре края оставляют необработанными.

Выбор цвета

Иногда на входных дверях устанавливают фурнитуру медного, позолоченного цвета. После покупки цветовое решение смотрится привлекательно, но первозданный вид теряется максимум через год. Приходится дополнительно тратиться, чтобы закрасить дефекты. Серебристое покрытие на металле такого же цвета (из которого сделана основа ручки) будет дольше смотреться презентабельно, так как царапины и скоры будут менее заметны.

Конструкция

Дверные ручки разделяют на стационарные (скобы), нажимные, поворотные (кнобы). Первые изделия — самые простые в установке: закрепляются в двух точках саморезами. К нажимным, поворотным дверных ручках дополнительно идут защелки, фиксирующие полотно закрытым. Разница — в способе воздействия на защелку.

Для входных дверей в дом часто используют нажимные гарнитуры: функциональные, крепкие, долговечные. Плюс, они достаточно стильно выглядят, подойдут практически к любому интерьеру. На сайте специализированного магазина дверной фурнитуры Ultradom.ua представлены качественные изделия разного дизайна, которые помогут надежно защищать жилище.

Стационарные дверные ручки часто используют для входных дверей в нежилые помещения. Например, в магазины под видеонаблюдением. Владельцы домов иногда используют стационарные ручки дополнительно к нажимным, в качестве декора, чтобы дверь выглядела интереснее.

Кому поручить установку

Многие из желания сэкономить занимаются монтажом самостоятельно. Такой вариант допустим, но предварительно нужно уточнить материал изделия, конструктивные особенности, рекомендуемый способ крепления. В таком случае установка важной детали пройдет беспроблемно. Важно только понимать, что если дверная ручка сломается из-за неправильной самостоятельной установки, никто не компенсирует ее стоимость.