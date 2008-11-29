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Під захистом: прості запобіжні заходи допоможуть уникнути зараження вірусом

Весь світ стурбований поширенням "уханьской пневмонії", що спалахнула в Китаї. Збудником захворювання є новий вірус, який отримав назву 2019-nCoV.

Заклопотаність медиків усього світу пов'язана в першу чергу з тим, що поки у них немає дієвих ліків від нового патогена, та й розроблювані вакцини доведеться чекати не менше року-півтора. Крім того, про вірус, що стрімко поширюється поки зібрано не так вже й багато даних, і невідомо, як він може надалі мутувати.

З того, що ми вже точно знаємо: 2019-nCoV відноситься до РНК-містять коронавірусів. Всього, разом з новим членом, сімейство налічує 40 видів.

Джерелом коронавірусних інфекцій може бути хвора людина або заражена тварина. Що стосується 2019-nCoV, то він, найімовірніше, передався людям від змій (в Піднебесній їх часто вживають в їжу).

Поки дослідники вивчають новий патоген і розробляють ліки, експерти центрів з контролю і профілактики захворювань США склали список загальних профілактичних рекомендацій, які допоможуть знизити ймовірність зараження новим патогеном. Вони прості, навіть очевидні, проте в даній ситуації не варто нехтувати будь-якими захисними заходами, впевнені фахівці.

Мийте руки

Щоб позбутися від патогенів, необхідно ретельно мити руки з милом не менше 20 секунд. Якщо мило і вода недоступні, можна використовувати дезінфікуючий засіб з вмістом спирту не нижче 60%.

Не торкайтеся обличчя  немитими руками

Одна з причин, чому так важливо мити руки (в порівнянні з іншими частинами тіла), полягає в тому, що саме ними ми постійно і неусвідомлено торкаємося до обличчя, зокрема, до очей, носа і рота.

Коронавірус-це респіраторна інфекція, що вражає дихальні шляхи. Однак патоген осідає не тільки в них, але і на будь-яких слизових оболонках. Тому, якщо ви часто торкаєтеся до обличчя, слід не менш часто мити руки.

Регулярно дезінфікуйте свій телефон

Смартфони та інші електронні пристрої кишать патогенами. І це саме ті предмети, з якими ми найчастіше контактуємо — не тільки беремо в руки, але і підносимо до обличчя.

Щоб додатково убезпечити себе, варто періодично протирати смартфони (і будь-які інші поверхні, з якими ви найчастіше контактуєте) тканиною, просоченою дезінфікуючим засобом на спиртовій основі.

Уникайте хворих людей

В першу чергу медики радять уникати тісного контакту з незнайомцями (наприклад, в громадському транспорті), тим більше, якщо вони чхають або кашляють. Крім того, необхідно по можливості якомога рідше відвідувати місця скупчення людей. Якщо така необхідність все ж виникає, потрібно надягати медичну маску.

Якщо ви самі чхаєте або кашляєте, слід прикривати рот серветкою і відразу ж викидати її. Ще один "екстрений" варіант: кашляти і чхати "в лікоть".

Залишайтеся вдома, якщо ви хворі

Ця рекомендація діє щодо будь-якої хвороби, що передається повітряно-крапельним шляхом, але стає особливо актуальною в періоди епідемій.

Найчастіше від серйозних наслідків захворювань страждають люди з ослабленим імунітетом, люди похилого віку, вагітні жінки і діти. Вони ж частіше вмирають від різних захворювань, які отримують від "більш захищених" дорослих.

Ще одна очевидна рекомендація медиків: при появі будь-яких підозрілих симптомів слід якомога швидше викликати або відвідати лікаря.

Дотримуйтесь правил гігієни

Велике значення має регулярне прибирання будинку, особливо дезінфекція дверних ручок і тих предметів і поверхонь, яких торкається  людина, приходячи додому з вулиці.

Не вживайте сирі продукти тваринного походження

Слід уникати вживання сирих або погано оброблених продуктів тваринного походження. Це не тільки м'ясо, але і, наприклад, яйця, молоко, субпродукти і сири, виготовлені з не пастеризованого молока.

Експерти підкреслюють, що людям, які здійснюють міжміські або міжнародні поїздки, необхідно особливо ретельно дотримуватися всіх цих запобіжних заходів. Адже від них залежить життя тисяч інших людей.

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