Стоимость разработки сайта в веб-студии

Затраты на разработку сайта могут стартовать от 0 гривен и до крупных сумм. Поэтому нужно знать, какие факторы влияют на стоимость этой работы. Это позволит заказчику сориентироваться, насколько объективны в оценке своих услуг агентства и фрилансеры.

Стоимость сайта – можно ли сразу оценить эту работу

Чтобы огласить сумму за работу, которую выполнит web-студия, ее сотрудникам нужно понимать, что конкретно нужно заказчику.

К примеру, сайт-визитка будет стоить меньше, чем интернет-магазин. Эти интернет-площадки имеют разную структуру, предполагают разную наполненность и функционал.

Сайт-визитка содержит несколько страниц, наполняется информацией, ориентированной на посетителей, собирает данные о пользователях, предоставляет возможность связи с отделом продаж.

Создание блога на wordpress.com занимает всего несколько минут, стоимость этой работы практически нулевая, хостинг оплачивать не нужно. Но коммерческий standalone проект на WordPress потребует финансовых вложений и затрат времени, поэтому цена его будет выше.

В интернет-магазине может быть сотни и тысячи страниц. На таком ресурсе посетители могут воспользоваться:

поиском товаров;

сравнением их стоимости;

оформлением и оплатой покупок;

добавлением в список желаний товаров;

отслеживанием новинок, товаров по категориям и конкретным производителям;

контролем покупок, возможностью следить за их доставкой через личный кабинет;

накоплением бонусов, участием в акциях, розыгрышах.

Интернет-магазины имеют широкий функционал, который делает их более дорогими.

Факторы, влияющие на цену

Каждая студия создания сайтов имеет свои цены на услуги, которые зависят от многих причин.

Основные факторы, влияющие на стоимость:

Цена домена и хостинга. За домен до третьего уровня типа vash-site.tilda.ws или site.wordpress.com, созданный на платформе типа Tilda можно не платить вообще. За крутой домен в зонах .tk или .gq., приобретенный у киберсквоттеров можно отдать очень много денег. Хостинг, сделанный с использованием SaaS-платформ типа Wix или Tilda, также может стоить от 0 грн. до крупных сумм. Для огромных проектов с дата-центрами, с покупкой и обслуживанием серверов хостинги будут довольно дорогими.

Стоимость движка, его настройка также может быть разной. Если нужно разработать продукт с поддержкой эксклюзивных CMS, придется заплатить дорого. Бесплатно можно использовать CMS конструкторы, имеющие открытый код.

Планировка структуры – от 0 грн. до любой цифры. На этом начальном этапе разработки продукта собирается семантическое ядро, формируется карта релевантности для строительства структуры будущего ресурса. Ядро можно создать самостоятельно. Но нет гарантии, что СЯ не будет слишком узким, не ограничит трафик, не создаст структурных ошибок сайта.

Также важными позициями, влияющими на цену, которую озвучивает выбранная веб-студия в Украине, является стоимость дизайна сайта, реализация его функциональности, создание контента, поддержка, продвижение, администрирование и обучение пользователей. Важно учесть эти факторы во время заказа услуг, и ориентироваться на свой бюджет и технические возможности.

Источник: artArtery