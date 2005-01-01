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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Стоимость разработки сайта в веб-студии
Затраты на разработку сайта могут стартовать от 0 гривен и до крупных сумм. Поэтому нужно знать, какие факторы влияют на стоимость этой работы. Это позволит заказчику сориентироваться, насколько объективны в оценке своих услуг агентства и фрилансеры.
Стоимость сайта – можно ли сразу оценить эту работу
Чтобы огласить сумму за работу, которую выполнит web-студия, ее сотрудникам нужно понимать, что конкретно нужно заказчику.
К примеру, сайт-визитка будет стоить меньше, чем интернет-магазин. Эти интернет-площадки имеют разную структуру, предполагают разную наполненность и функционал.
Сайт-визитка содержит несколько страниц, наполняется информацией, ориентированной на посетителей, собирает данные о пользователях, предоставляет возможность связи с отделом продаж.
Создание блога на wordpress.com занимает всего несколько минут, стоимость этой работы практически нулевая, хостинг оплачивать не нужно. Но коммерческий standalone проект на WordPress потребует финансовых вложений и затрат времени, поэтому цена его будет выше.
В интернет-магазине может быть сотни и тысячи страниц. На таком ресурсе посетители могут воспользоваться:
Интернет-магазины имеют широкий функционал, который делает их более дорогими.
Факторы, влияющие на цену
Каждая студия создания сайтов имеет свои цены на услуги, которые зависят от многих причин.
Основные факторы, влияющие на стоимость:
Также важными позициями, влияющими на цену, которую озвучивает выбранная веб-студия в Украине, является стоимость дизайна сайта, реализация его функциональности, создание контента, поддержка, продвижение, администрирование и обучение пользователей. Важно учесть эти факторы во время заказа услуг, и ориентироваться на свой бюджет и технические возможности.
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