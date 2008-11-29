Одним залпом: виявлені клітини імунної системи, що знищують більшість ракових клітин

Міжнародна група дослідників відкрила новий тип клітин імунної системи, здатних переслідувати і знищувати більшість видів ракових клітин. Відкриття може зробити справжню революцію в області імунотерапії і привести до появи універсального методу лікування раку, вважають фахівці.

Розвиток технології CAR-T (сһімегіс antigen receptor, що можна перевести як химерний рецептор антигену Т-клітини) став одним з найбільш новаторських досягнень в терапії раку за останні роки. Йдеться про персоналізоване лікування, при якому Т-клітини пацієнта збирають і перепрограмують на "переслідування" особливих білків, виявлених на ракових клітинах пацієнта.

У 2017 році управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило перше подібне лікування для молодих пацієнтів з рідкісним видом раку крові і кісткового мозку. Але така терапія є досить дорогою і чревата серйозними побічними ефектами. Більш того, CAR-T не показала належних результатів в лікуванні солідних (твердих) пухлин, які зустрічаються в більшості всіх випадків захворювання.

Ще одна проблема цього виду терапії полягає в тому, що не існує універсального Т-клітинного рецептора (ТКР), який може справлятися з самими різними видами раку у всіх пацієнтів. Але недавнє відкриття вчених з Кардіффського університету показує, що це невірна точка зору.

Дослідники виявили Т-клітини імунної системи, які мають невідомий раніше рецептор. Останній, як припускають фахівці, здатний переслідувати і знищувати більшість ракових клітин людини. Що найважливіше, "новачок" не шкодить здоровим клітинам.

Вважається, що нещодавно виявлена т-клітина здатна відрізняти ракові клітини від здорових, оскільки вона фокусується на молекулі MR1, яка знаходиться на поверхні більшої кількості ракових клітин. Що цікаво, така молекула є майже у всіх клітин організму людини. Але, як припускають вчені, у ракових клітин вона дещо відрізняється, що дозволяє "універсальному" ТКР ефективно націлюватися на широкий спектр пухлин. Іншими словами, новий ТКР здатний відрізняти здорові клітини від ракових, знищуючи тільки останні.

Фахівці провели дослідження в лабораторії і з'ясували, що Т-клітини, що володіють новим ТКР, знищують ракові клітини легенів, шкіри, крові, товстої кишки, молочної залози, кісток, простати, яєчників, нирок і шийки матки. При цьому вони, як було зазначено вище, ігнорували здорові клітини.

Дослідники вже провели випробування на хворих на рак мишах, ввівши їм Т-клітини, здатні розпізнавати MR1. В результаті вони змогли "очистити" організм тварин від ракових клітин. Результат можна порівняти з затвердженою терапією CAR-T, яка була випробувана на тій же моделі мишей.

"Сучасну терапію на основі ТКР можна застосовувати лише до невеликої кількості пацієнтів, і вона підходить не до всіх онкологічних захворювань", — пояснює автор роботи професор Ендрю Сьюелл (Andrew Sewell).

За його словами, нова таргетна терапія раку відкриває нові горизонти, і, можливо, вона призведе до появи "універсального" лікування цього захворювання.

"Знайдено єдиний тип Т-клітин, який здатний знищити безліч різних типів раку. Раніше ніхто не вірив, що таке можливо", — додає Сьюелл.

На сьогоднішній день вчені проводять експерименти з визначення точного молекулярного механізму, за допомогою якого раніше невідомий ТКР відрізняє здорові клітини від ракових.

Професор Сьюелл вважає, що випробування на людях можуть початися в найближчі кілька років, якщо подальші перевірки нової терапії на безпеку виявляться успішними.