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Мужская "гуманитарная" помощь
Бывает так, что в сексуальной жизни мужчины наступают переломные моменты. Организму требуется «гуманитарная» помощь. Ранее клиентами были мужчины возрастом старше 50 лет, но болезнь молодеет. Для решения этой проблемы создан препарат - сиалис.
Это медицинский препарат, целью которого лечение неспособности достижения и сохранения эрекции для совершения полового акта. Аналог всем известной виагры. Производится на основе вытяжки устриц и экстракта морских водорослей.
Препарат обычно хорошо переносится как при первичном, так и при вторичном использовании.
Противопоказания
Существует ряд противопоказаний:
Способы приема
Принимается внутрь в зависимости от вида таблеток. Обычно это одна пилюля в день либо разовый прием непосредственно перед половым актом.
К каждой коробке препаратов приложена инструкция, употребление лекарства по вышеизложенным правилам привод к эффективности и безопасности медикамента.
Побочный эффект
Чаще всего: головная боль, нарушение работы кишечно-желудочного тракта
Могут быть: боли в спине, боль в мышцах, заложенность носа
Реже: проявляются отеки век, головокружения, конъюнктивит, боль в глазах.
Передозировка лечится не только лекарствами, но и массажем, ингаляциями, физиотерапевтическими процедурами, ожидая вывода препарата самостоятельно.
Выводится сиалис примерно через 17,5 часов, 61% с калом, 36% с мочой.
Хранение
Срок хранения 2 года, с соблюдением температурного режима 15-30 градусов Цельсия.
Как и где приобрести сиалис?
Ситуация настолько щепетильна для мужчин, им бывает стыдно признаться себе в проблеме, а уж тем более идти в аптеку и покупать лекарство. Для удобства потребителей, сиалис можно купить здесь https://sialis-shop.in.ua/product-category/sialis/. Есть доставка по Украине новой почтой, по Киеву курьером. Оплата производится в отделении почты либо переводом на банковскую карту. Цены начинаются от 150 гривен.
На выбор предоставлено несколько видов препаратов:
Действие препаратов длится 36 часов.
Так же возможно использование гелей для увеличения полового члена, усиливается кровообращение, придавая временное увеличение тонуса, доставляя максимум наслаждения партнерам.
Хоть сиалис прошел клинические испытания с хорошими результатами, перед приемом следует проконсультироваться с врачом.
Статья предоставлена sialis-shop.in.ua
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