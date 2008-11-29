Мужская "гуманитарная" помощь

Бывает так, что в сексуальной жизни мужчины наступают переломные моменты. Организму требуется «гуманитарная» помощь. Ранее клиентами были мужчины возрастом старше 50 лет, но болезнь молодеет. Для решения этой проблемы создан препарат - сиалис.

Это медицинский препарат, целью которого лечение неспособности достижения и сохранения эрекции для совершения полового акта. Аналог всем известной виагры. Производится на основе вытяжки устриц и экстракта морских водорослей.

Препарат обычно хорошо переносится как при первичном, так и при вторичном использовании.

Противопоказания

Существует ряд противопоказаний:

Проблемы в работе сердца. Дефицит лактозы. Нарушение функций почек. Патологии органов зрения.

Способы приема

Принимается внутрь в зависимости от вида таблеток. Обычно это одна пилюля в день либо разовый прием непосредственно перед половым актом.

К каждой коробке препаратов приложена инструкция, употребление лекарства по вышеизложенным правилам привод к эффективности и безопасности медикамента.

Побочный эффект

Чаще всего: головная боль, нарушение работы кишечно-желудочного тракта

Могут быть: боли в спине, боль в мышцах, заложенность носа

Реже: проявляются отеки век, головокружения, конъюнктивит, боль в глазах.

Передозировка лечится не только лекарствами, но и массажем, ингаляциями, физиотерапевтическими процедурами, ожидая вывода препарата самостоятельно.

Выводится сиалис примерно через 17,5 часов, 61% с калом, 36% с мочой.

Хранение

Срок хранения 2 года, с соблюдением температурного режима 15-30 градусов Цельсия.

Как и где приобрести сиалис?

Ситуация настолько щепетильна для мужчин, им бывает стыдно признаться себе в проблеме, а уж тем более идти в аптеку и покупать лекарство. Для удобства потребителей, сиалис можно купить здесь https://sialis-shop.in.ua/product-category/sialis/ . Есть доставка по Украине новой почтой, по Киеву курьером. Оплата производится в отделении почты либо переводом на банковскую карту. Цены начинаются от 150 гривен.

На выбор предоставлено несколько видов препаратов:

сиалис(тадалафил) - 20,40,60 мг, по разновидности делятся на:

видалиста - начинать с одной четвертой таблетки, пить каждый день;

видалиста professional - пить непосредственно перед половым актом, в ежедневном приеме нет надобности;

тадалиста super active - быстрое растворение пилюли, незамедлительный результат.

видалиста - начинать с одной четвертой таблетки, пить каждый день; видалиста professional - пить непосредственно перед половым актом, в ежедневном приеме нет надобности; тадалиста super active - быстрое растворение пилюли, незамедлительный результат. сиалис с дапоксетином (дапоксетин 60 мг и тадалафил 20 мг) - двойная доза компонентов способствует длительной эрекции, задерживает семяизвержение для достижения оргазма обоими партнерами.

Действие препаратов длится 36 часов.

Так же возможно использование гелей для увеличения полового члена, усиливается кровообращение, придавая временное увеличение тонуса, доставляя максимум наслаждения партнерам.

Хоть сиалис прошел клинические испытания с хорошими результатами, перед приемом следует проконсультироваться с врачом.

Статья предоставлена sialis-shop.in.ua