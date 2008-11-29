Мед-користь і шкода для здоров'я

Унікальний набір мікроелементів і вітамінів робить мед багатою коморою природи і благотворно впливає на організм людини.

Корисні і лікувальні властивості меду

Доведено, що мед:

є відмінним профілактичним засобом проти багатьох захворювань;

стимулює імунітет;

з користю для організму замінює цукор і, на відміну від нього, не руйнує зубну емаль;

має антибактеріальний ефект. Пригнічує дію вірусів герпесу, краснухи та інших збудників;

є природним антиоксидантом через наявність в складі аскорбінової та інших органічних кислот, протеїнів, амінокислот і деяких ферментів;

завдяки глюкозі і фруктозі ласощі мають дієтичні властивості і легко засвоюється. Може бути використаний в харчуванні дітей, ослаблених і літніх людей;

покращує обмін речовин і сприяє схудненню;

має протизапальну дію;

є біологічним пребіотиком. Стимулює розвиток корисних бактерій Lactobacillus acidophilus і Lactobacillus plantarum в кишечнику людини, що робить благотворний вплив при шлунково-кишкових захворюваннях і для їх профілактики;

знижує тривожність;

покращує пам'ять.

Мед також застосовується зовнішньо. А медові маски для обличчя і тіла служать прекрасним засобом для догляду за шкірою.

Протипоказання меду

Не можна ставитися до солодких ласощів як до панацеї від усіх хвороб. Необдумане вживання продукту може бути небезпечним.

Розглянемо випадки, коли вживання меду може завдати шкоди здоров'ю:

надмірне споживання може порушити роботу підшлункової залози, нирок та інших систем організму;

з обережністю потрібно використовувати солодке людям схильним до алергії;

потрібно пам'ятати, що деякі рослини-медоноси є отруйними і обов'язково перевіряти реакцію тіла на солодкий продукт. Справедливості заради, отруєння медом зустрічаються вкрай рідко;

хоча мед є легко засвоюваним продуктом, людям із зайвою вагою потрібно обмежувати споживання через високу калорійність. На 100 г припадає в середньому від 320 до 420 ккал;

людям, що страждають на діабет, їсти мед можна, але потрібно обов'язково стежити за глікемічним індексом. Середній показник ГІ меду від 30 до 90 одиниць. Змінюється в залежності від місця збору і рослини-медоноса. Будьте уважні при виборі;

дітям до 3-х років не рекомендується давати мед через можливість розвитку алергічних реакцій.

Чи можна їсти мед вагітним і годуючим жінкам

Медики сходяться на думці, що в невеликих кількостях і при відсутності алергії вагітним і годуючим жінкам мед їсти можна. Головний критерій - не нашкодити. Краще проконсультуватися у фахівця. У будь-якому випадку вживання меду краще починати з 0,5-1,0 ч.л., після чого потрібно постежити за реакцією організму. Не варто зловживати.

В цілому мед сприятливо впливає на самопочуття вагітної або годуючої жінки:

чайна ложка меду натщесерце або мед з водою і лимоном допоможе перемогти токсикоз і полегшить стан;

поліпшить роботу кишечника і шлунка;

допоможе усунути печію;

відрегулює стілець і впорається зі здуттям живота;

зніме невелику набряклість;

заповнить дефіцит заліза при анемії;

якщо почалася застуда, мед допоможе відновити сили, побореться з вірусами і шкідливими бактеріями;

заспокоїть нервову систему і допоможе при безсонні.

Чи корисний мед для дітей

Чи можна давати мед дітям і з якого віку? Корисні властивості натурального меду збагачують харчування малюка, підвищують опірність організму до хвороботворних мікробів. Продукт дбайливо стимулює імунітет, допомагає активному розвитку.

Вміст достатньої кількості заліза, вітамінів і мікроелементів підтримує рівень гемоглобіну, покращує травлення, сприяє розслабленню і хорошому сну.

Але, як і будь-який новий продукт, мед потрібно додавати в прикорм з особливою обережністю. Спостерігаючи при цьому за реакцією організму малюка. При будь-якій підозрі на алергію вживання медом потрібно припинити. І, вже звичайно, не потрібно зловживати кількістю. Все в міру.

Отже, тільки натуральний мед володіє всіма перерахованими властивостями. Щоб насолодитися всією його красою, потрібно купувати якісний продукт.