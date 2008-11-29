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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Мед-користь і шкода для здоров'я
Унікальний набір мікроелементів і вітамінів робить мед багатою коморою природи і благотворно впливає на організм людини.
Корисні і лікувальні властивості меду
Доведено, що мед:
Мед також застосовується зовнішньо. А медові маски для обличчя і тіла служать прекрасним засобом для догляду за шкірою.
Протипоказання меду
Не можна ставитися до солодких ласощів як до панацеї від усіх хвороб. Необдумане вживання продукту може бути небезпечним.
Розглянемо випадки, коли вживання меду може завдати шкоди здоров'ю:
Чи можна їсти мед вагітним і годуючим жінкам
Медики сходяться на думці, що в невеликих кількостях і при відсутності алергії вагітним і годуючим жінкам мед їсти можна. Головний критерій - не нашкодити. Краще проконсультуватися у фахівця. У будь-якому випадку вживання меду краще починати з 0,5-1,0 ч.л., після чого потрібно постежити за реакцією організму. Не варто зловживати.
В цілому мед сприятливо впливає на самопочуття вагітної або годуючої жінки:
чайна ложка меду натщесерце або мед з водою і лимоном допоможе перемогти токсикоз і полегшить стан;
поліпшить роботу кишечника і шлунка;
допоможе усунути печію;
відрегулює стілець і впорається зі здуттям живота;
зніме невелику набряклість;
заповнить дефіцит заліза при анемії;
якщо почалася застуда, мед допоможе відновити сили, побореться з вірусами і шкідливими бактеріями;
заспокоїть нервову систему і допоможе при безсонні.
Чи корисний мед для дітей
Чи можна давати мед дітям і з якого віку? Корисні властивості натурального меду збагачують харчування малюка, підвищують опірність організму до хвороботворних мікробів. Продукт дбайливо стимулює імунітет, допомагає активному розвитку.
Вміст достатньої кількості заліза, вітамінів і мікроелементів підтримує рівень гемоглобіну, покращує травлення, сприяє розслабленню і хорошому сну.
Але, як і будь-який новий продукт, мед потрібно додавати в прикорм з особливою обережністю. Спостерігаючи при цьому за реакцією організму малюка. При будь-якій підозрі на алергію вживання медом потрібно припинити. І, вже звичайно, не потрібно зловживати кількістю. Все в міру.
Отже, тільки натуральний мед володіє всіма перерахованими властивостями. Щоб насолодитися всією його красою, потрібно купувати якісний продукт.
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