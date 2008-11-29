Зеленський запросив Папу Римського в Україну

Президент України Володимир Зеленський в суботу, 8 лютого, під час зустрічі з Папою Римським Франциском запросив його відвідати Україну.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент зазначив, що Його Святість Папу Франциска дуже чекають в Україні, де він має надзвичайно велику підтримку і довіру.

"Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні - не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід", - сказав Зеленський.

Також Президент України та глава Ватикану обговорили гуманітарні ініціативи для допомоги дітям і захисту навколишнього середовища.

"Нескінченно вдячний Його Святості за ініціативу Папи для України, яка допомогла 900 тисячам українців, які постраждали на Донбасі", - зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що українські церкви відіграють надзвичайно важливу роль в поширенні правди і розвитку суспільства.

Крім того, Зеленський відзначив важливу роль, яку Святий Престол міг би зіграти у відновленні миру на українській землі.

"Головне, про що ми говорили, - це світ. Він навіть назвав мене" президентом світу "- ось такий у мене зараз імідж в Європі", - зазначив Володимир Зеленський після аудієнції.