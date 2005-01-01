Комплект мебели для офиса: Типы, виды и материалы изготовления

В каждом офисе необходима мебель: она отличается от домашней, так как имеет специальное назначение, направленное на комфортную работу сотрудников, размещение офисной техники, хранение документов и иных материалов. Мы расскажем о том, какая офисная мебель существует.

Выбирая комплект мебели для работы, стоит в первую очередь разобраться, какие изделия вообще встречаются и подходят для вашего офиса. Прежде всего стоит отметить, что бывают следующие виды офисной мебели:

Оперативная.

Для ресепшена.

Для переговорной.

В кабинет.

Сюда же можно включить мебель для гостиниц.

По классификации проще ориентироваться: например, мебель для руководителя обычно отличается солидным внешним видом, добротностью. Для переговорных характерны большие столы, недорогие стулья. Требования к мебели в конкретных помещениях обычно похожи, поэтому выбрать ее можно, ориентируясь на общие признаки.

Мебель для персонала

Это многочисленная подгруппа составляет основную статью расходов на покупку мебели в офис. Это должны быть недорогие, практичные изделия, способные выдерживать большую нагрузку. Например, на столах часто стоит тяжелая офисная техника, на них могут проливать кофе, со временем появятся потертости, именно из-за условий эксплуатации не имеет смысла покупать дорогие изделия из натурального дерева, вполне подойдет ДСП. Это отличное решение в плане сочетания качества и цены. Многие компании продают наборы корпусной мебели для офиса, поэтому не приходится думать, что именно потребуется.

Еще одним хорошим решением могут стать плиты МДФ, они так же, как ДСП, стоят недорого, способны выдерживать большие нагрузки.

Зал переговоров

Здесь должна быть удобная, солидная мебель, соответствующая статусу компании. В зале для переговоров проводят не только собеседования с новыми сотрудниками, но и важные деловые встречи с партнерами по бизнесу, ключевыми клиентами, совещания, встречи с руководством, представителями государственных структур.

Стоит использовать натуральные материалы, благородно оформленные изделия, которые смогут подчеркнуть статус вашей компании. Это создает определенное настроение, может влиять на исход переговоров. В первую очередь в помещении должен быть достаточно большой стол, удобные мягкие кресла. Стол может быть длинным, он хорошо подходит для совещаний, а может быть круглым или овальным, что подчеркнет равенство сторон, настроит на доверительное отношение, позволит установить зрительный контакт сразу со всеми участниками переговоров. Как правило, лишних предметов в такой зоне нет, они отвлекают и не имеют функционального назначения.

Приемные

Это первое, что видит клиент, поэтому зона ресепшена должна выглядеть привлекательно. Такая мебель должна быть из качественных материалов, в остальном неважно, искусственные они или натуральные, требуется лишь выдержать стиль компании. К такой мебели относится:

Стойка.

ЖК-монитор, если есть, например, электронная очередь.

Столешница, письменный стол для сотрудника.

Зона ожидания

Основной задачей данной зоны является обеспечение клиентам комфортного ожидания. Здесь в первую очередь должны быть:

Удобные кресла.

Журнальные столики.

Диваны.

Может находиться монитор для развлечения клиентов.

Тумбы и полки.

Выбирая обивку для таких диванов и кресел, стоит отдать предпочтение выносливым, легко очищаемым материалам. К ним может относиться, например, искусственная кожа. Это недорогой материал, при этом смотрится он достойно и способен выдержать большую нагрузку, он практически не загрязняется, а при необходимости уборщица легко очистит его влажной тряпкой.

Кабинет руководителя

К такой мебели относятся, как правило, изделия из натуральных, дорогих материалов. Кабинет выглядит презентабельно, включает следующие предметы:

Стол из массива.

Кресло руководителя.

Кресла для посетителей, шкафы для документов.

Основной задачей кабинета является не только обеспечение комфортной работы, но и создание деловой серьезной атмосферы. Он может быть оформлен в любом стиле на вкус руководителя.

Вывод: выбирая мебель для офиса, важно найти хороший баланс между ценой и качеством. Стоит подчеркнуть статус компании, но не перегибать, иначе получится пустой пафос. Материалы должны быть практичными, а мебель – удобной, это основной ее критерий.