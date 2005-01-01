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Особливості вибору домашнього текстилю
Для досягнення затишку і комфорту в будинку, важливо оточувати себе тільки приємними речами. Особливо це стосується домашнього текстилю. До нього відносяться: постільна білизна, подушки, пледи, ковдри, покривала, рушники.
Для того щоб отримати максимум користі від вкладення коштів, до підбору домашнього текстилю слід підійти відповідально. І щоб простіше було зорієнтуватися, слід в якості орієнтира використовувати кілька ключових параметрів.
Як правильно вибрати домашній текстиль
Важливо, щоб домашній текстиль був виготовлений з якісних натуральних тканин. Незважаючи на те, що багато брендів покращують характеристики синтетичними матеріалами (підвищують їх воздухопроходимість і гіпоалергенність, роблять їх більш приємними на дотик, а також підвищують естетичні показники), бавовна, шовк, пух і шерсть, все-одно залишаються кращими за всіма критеріями. Інтернет-магазин http://domcotton.com.ua надає можливість вибору високоякісного домашнього текстилю і тільки з натуральних тканин.
Рекомендується віддавати перевагу таким видам тканини:
При виборі текстилю, варто приділяти особливої уваги якості строчки, геометрії виробів і їх щільності. Уважно дивіться на упаковку. На ній має зазначатися бренд і його короткий опис, країна виробник, умови для прання.
Домашній текстиль високої якості не повинен пахнути фарбою. Важливо, щоб він не віддавав характерним синтетичним кислуватим запахом. Барвник повинен бути рівномірно нанесений на тканину з двох сторін (його тон не повинен різко контрастувати). Якщо виріб можна прати при температурі від 60 градусів Цельсія і вище, значить – він досить якісний і не втратить свої характеристики, а також колір, за 2-6 циклів прання.
Як правильно вибрати постільну білизну
Слід враховувати наступні аспекти:
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