Особливості вибору домашнього текстилю № 2 (692) 5-12 лютого 2020 року Для досягнення затишку і комфорту в будинку, важливо оточувати себе тільки приємними речами. Особливо це стосується домашнього текстилю. До нього відносяться: постільна білизна, подушки, пледи, ковдри, покривала, рушники. Для того щоб отримати максимум користі від вкладення коштів, до підбору домашнього текстилю слід підійти відповідально. І щоб простіше було зорієнтуватися, слід в якості орієнтира використовувати кілька ключових параметрів. Як правильно вибрати домашній текстиль Важливо, щоб домашній текстиль був виготовлений з якісних натуральних тканин. Незважаючи на те, що багато брендів покращують характеристики синтетичними матеріалами (підвищують їх воздухопроходимість і гіпоалергенність, роблять їх більш приємними на дотик, а також підвищують естетичні показники), бавовна, шовк, пух і шерсть, все-одно залишаються кращими за всіма критеріями. Інтернет-магазин http://domcotton.com.ua надає можливість вибору високоякісного домашнього текстилю і тільки з натуральних тканин. Рекомендується віддавати перевагу таким видам тканини: Бавовна. Матеріал відомий своєю довговічністю, високою міцністю і гігієнічними якостями.

Льон. Перевагою льону є неймовірна механічна міцність, стійкість до лінійного розтягування, а також хороша провідність тепла.

Шовк - гладкий і пружний тип тканини, що відрізняється відмінними гігієнічними властивостями.

Батист - тонкий матеріал, відомий своєю гіпоалергенністю і гігроскопічністю.

Бязь практично не линяє, не мнеться, довгий час зберігає свій первинний зовнішній вигляд.

Віскоза дуже нагадує за своїми якостями шерсть, льон і бавовну.

Бамбукове волокно добре регулює температуру людського тіла, а також швидко поглинає вологу. При виборі текстилю, варто приділяти особливої уваги якості строчки, геометрії виробів і їх щільності. Уважно дивіться на упаковку. На ній має зазначатися бренд і його короткий опис, країна виробник, умови для прання. Домашній текстиль високої якості не повинен пахнути фарбою. Важливо, щоб він не віддавав характерним синтетичним кислуватим запахом. Барвник повинен бути рівномірно нанесений на тканину з двох сторін (його тон не повинен різко контрастувати). Якщо виріб можна прати при температурі від 60 градусів Цельсія і вище, значить – він досить якісний і не втратить свої характеристики, а також колір, за 2-6 циклів прання. Як правильно вибрати постільну білизну Слід враховувати наступні аспекти: Потрібний розмір постільної білизни. Ліжка бувають різні. Хтось любить спати один на дивані, а хтось віддає перевагу ліжко розміру «Х» з тим розрахунком, щоб могли поміститися навіть 4 людини! А раптом в гості хтось прийде, та в такій кількості, що і місця залишиться тільки в ліжку з господарями! Завжди приємно запропонувати затишне містечко для відпочинку хорошій людині. Приємний склад матеріалу. Завдяки сучасним технологіям зараз ми можемо дозволити собі вибрати найрізноманітніші тканини: бязь, сатин, шовк, бавовна - завжди представлені на вибір покупця. Варто звернути увагу на те, що добре себе зарекомендувала постільна білизна, яку можна замовити в інтернет-магазині domcotton.com.ua. А результат - це довгострокове збереження білизни і як наслідок спокійний сон в комфорті. Естетична насолода. Скільки б психологи не сперечалися про те, який колір на кого впливає і кому більше підходить, все одно кожен буде вибирати постільну білизну за своїми смаками. Про красу зовнішнього вигляду вже подбали дизайнери. Все більше постільної білизни можна побачити з казково-красивими картинами і візерунками. Яскраво-бордові квіти на чорному тлі, квіткова поляна на підковдрі- це дійсно дивно! Прекрасні тигри, леви та інші дикі тварини, безсумнівно, вселять почуття впевненості в своїх діях на кожен день. Комфортний сон. У той момент, коли розмір, тканина і зовнішня краса збігаються в одне ціле, комплект вже замовлено, залишиться лише насолодитися власним вибором і міцно-міцно поспати - перевірити на ділі свій вибір і ще раз переконатися в тому, що вірно обрана постільна білизна - це перший крок до гарного настрою. Інші статті номеру Україна вводить безвізовий режим з Маршаллових островів

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