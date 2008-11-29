Какой матрас выбрать: пружинный или без пружинный?

Самочувствие и работоспособность человека зависят прежде всего от того, насколько хорошо человек отдохнул ночью, крепко ли он спал и удобно ли ему было. Качество матраса создает качество сна, поэтому к его выбору нужно подходить ответственно.

Они бывают двух основных видов: пружинные и без пружинные.

Пружинные матрасы

В пружинных изделиях встречаются зависимые пружинные блоки типа «Боннель» и независимые пружинные блоки.

1. В системе «Боннель» пружины соединены друг с другом, образуя единую сетку. Пожалуй, единственным плюсом такого изделия является низкая стоимость.

Его минусы:

у него нет ортопедических свойств;

уже года через полтора после покупки он начинает скрипеть и провисать;

создает эффект «волны»: когда один человек меняет положение, то другой это чувствует на себе.

собирает пыль внутри пружин в огромном количестве. А это значит, что и пылевых клещей в нем проживает множество.

2. В изделиях с независимым пружинным блоком каждая пружина расположена вертикально и представляет собой самостоятельную единицу, вставленную в тканевый чехол.

Его плюсы:

обладает хорошим ортопедическим эффектом благодаря тому, что нагрузка на нем распределяется равномерно;

у него нет эффекта «волны»;

не является пылесборником;

у пружин меньший диаметр и большее количество витков, что делает его удобным для тела.

Его минусы:

довольно высокая цена;

чувствительность к резким вертикальным нагрузкам. Поэтому прыгать на нем не рекомендуется.

Важно! Матрасы с независимыми пружинами имеют до 15 областей жесткости. Так, например, в изделии могут сочетаться жесткая область для плеч с мягкой областью для поясницы.

Качество пружинных матрасов с независимым блоком зависит от количества пружин, приходящихся на единицу площади. В частности, на 1 кв. метр. Качественные и удобные матрасы начинаются от 256 пружин на 1 кв. метр. Затем следуют матрасы, в которых 512 пружин на 1 кв. метр.

К элитным изделиям относятся те, в которых от 1 тысячи до 2 тысяч небольших пружин на 1 кв. метр. Они обеспечивают максимальный комфорт и удобство для тела.

Кроме пружин и чехла, важная составляющая пружинных изделий — это наполнитель. От наполнителя зависят многие свойства матраса. Самый лучший наполнитель — это койра (кокосовое волокно). Он придает нужную жесткость и входит в состав жестких и изделий средней жесткости. Часто койра сочетается с латексом, придающим мягкость и упругость.

Без пружинные матрасы

Их производят из латекса и кокосового волокна. Они бывают:

мягкие;

средней жесткости;

жесткие.

Латекс бывает:

натуральный;

спрессованный из натуральных отходов;

искусственный.

Сок каучукового дерева называется гивея. Именно из гивеи делают натуральный латекс. Он мягкий и долговечный. Часто его сочетают с пенополиуретаном — такое изделие стоит дешевле.

Если в матрасе от 20 до 60 процентов натурального латекса, то он считается высококачественным. Часто латекс в таких изделиях сочетают с койрой.

Если слой латекса находится внизу матраса, а слой койры выше, то изделие будет упругим, но жестким. Если же наоборот, то жесткость будет средней. Койра придает жесткость матрасу. Такие матрасы рекомендуют взрослым при различных болезнях опорно-двигательного аппарата, а также новорожденным.

Помочь разобраться в качестве матрасов и выбрать беспружинный матрас на сайте elmir поможет удобный фильтр поиска по характеристикам изделия.

Плюсы изделий из койры:

экологичность;

прочность;

достаточная жесткость и упругость;

воздухопроницаемость;

влагостойкость.

Латекс из спрессованных материалов ниже по качеству, чем натуральный, а искусственный латекс мало чем отличается от обычного пенополиуретана.

Внимание! При покупке матраса обязательно спросите, какой у него наполнитель!

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