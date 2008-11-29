Куди йдуть гроші в українських пенсіонерів

Поки чиновники скаржаться на низькі зарплати, пенсіонери примудряються жити цілий рік на суми, яких міністрам не вистачає на місяць.

На 1 січня 2020 року середня пенсія в Україні склала 3082,98 грн, повідомляє Пенсійний фонд України. Тобто в той час, як міністри скаржаться на "скромну зарплату" в 36 тис.грн, середньостатистичний український пенсіонер живе на ці гроші цілий рік. І вже навіть майже не скаржиться.

Як же українські люди похилого віку виживають на ці гроші і що на них купують? Для того щоб відповісти на це питання, скористалися структурою витрат українців від Держстату і розібралися, що у пенсіонерів залишається від пенсії після покупки продуктів і оплати комуналки.

Зрозуміло, що витрати середньостатистичного пенсіонера відрізняються від витрат середньостатистичного молодої людини: наприклад, на одяг, розваги, зв'язок у літніх грошей йде менше, а на ліки - більше. Але, як би там не було, все ж цифри дають приблизне уявлення про те, якою ціною вдається виживати нашим людям похилого віку.

Продукти 48%

Структура витрат може багато розповісти про рівень і якість життя в країні. Адже по тому, на що йде велика частина доходів, а на чому доводиться економити, можна зробити висновки про добробут суспільства. Прийнято вважати, що на їжу і товари першої необхідності представники середнього класу повинні витрачати не більше 20-30% від щомісячного доходу, але нам до цього "середнього рівня" ще рости і рости. Цифри Держстату говорять про те, що українці витрачають на продукти половину доходів, і, на жаль, ситуація не змінюється довгі роки.

Якщо допустити, що структура витрат середнього українського пенсіонера мало відрізняється від структури витрат середньостатистичного українця, отримуємо, що на їжу у нього йде 1480 грн в місяць, або 49 грн в день.

Розгулятися на ці гроші не вийде: літр молока, батон, пару яєць, пару картоплин - і денний ліміт закінчився. Про м'ясо або, наприклад, овочі-фрукти можна навіть не говорити.

Втім, ті, хто пам'ятають про вміст українського продуктового кошика, на підставі якого розраховується прожитковий мінімум, навряд чи здивуються цим цифрам.

Нагадаємо, що після довгого опору 4 роки тому чиновники таки "поміняли" кошик товарів і послуг, проте найближчий розгляд показав: фактично в ній так нічого і не змінилося.

Комуналка 15%

Згідно з нашими розрахунками, на комуналку у середнього пенсіонера йде 462 грн. Багато читачів, дивлячись у свої платіжки, щиро здивуються такій сумі, але, враховуючи, що більшість українських пенсіонерів сидять на субсидіях, цифри більш-менш реальні. А якщо і відрізняються, то, швидше, в більшу сторону - тобто грошей на інші витрати залишається ще менше.

Але якщо дотримуватися структури витрат від Держстату, отримуємо: на обов'язкові витрати (харчування плюс утримання житла) у пенсіонера йде велика частина його мізерної пенсії - майже 2 тис.грн.

Медицина 4%

З наших розрахунків виходить, що на медичне обслуговування у пенсіонерів йде в середньому 123 грн на місяць, і, швидше за все, у людей похилого віку ця цифра викличе бурхливе обурення. Запитайте будь-якого пенсіонера - і він вам скаже, що на ліки витрачає "півпенсії", а то і "всю пенсію". Логічно, що чим старша людина і чим гірше у нього здоров'я, тим більше грошей він залишає в аптеці. Правда, ціни там такі, що і працюючій здоровій людині може стати зле - що вже тут говорити про пенсіонерів?

Зрозуміло, що ні про яке платне обстеження, аналізи і, тим більше, операції при таких пенсіях навіть мова не йде. І якщо немає додаткових джерел доходів, то допомога дітей стає дійсно питанням життя і смерті.

Одяг, взуття 5%

Статистика стверджує, що на одяг і взуття ми витрачаємо близько 5% сукупних витрат, і якщо брати за основу середню пенсію, виходимо на суму 154 грн.

Що ж можна купити на ці гроші?

Враховуючи ціни в магазинах, максимум-домашні тапочки, рукавиці або футболку. А ось на покупку взуття, светри, куртки і т.д. доведеться збирати кілька місяців.

Втім, накопичити навряд чи вийде, адже витрати на наступний пункт-медицину - для пенсіонерів явно занижені.

Алкоголь, сигарети 3%

Безумовно, алкоголь і сигарети-шкідливі звички, і було б чудово, якби тяга до них пропадала в день виходу на пенсію, але цього не відбувається. Так що курці хочуть курити в 60 років точно так же, як і в 59. Та й за пляшкою вина пенсіонери теж посидіти не проти.

Правда, на відпущені під ці витрати 92 грн особливо не розгуляєшся: все, що собі можна дозволити, - це пляшка недорого вітчизняного вина плюс пачка сигарет на місяць.

Ресторани та відпочинок 4%

"Готелі та ресторани" і "відпочинок і культура" - це дві різні статті в структурі витрат, на кожну з яких припадає по 2%. Однак у випадку з пенсіонерами суми виходять такими мізерними, що ми вирішили їх об'єднати, в результаті чого вийшли на 123 грн на місяць.

З такими грошима навряд чи можна розраховувати, що середньостатистичний пенсіонер розщедриться на чашечку кави в кафе навіть раз на місяць. Все, на що він може розраховувати - так це тільки на безкоштовні міські заходи та виставки.

Транспорт 4%

Ті ж 123 грн в місяць, або 4 грн в день, у пенсіонера могли б піти на транспорт. Оскільки громадським транспортом наші пенсіонери користуються безкоштовно, здавалося б, що тут приховані резерви для економії на користь тих же самих ліків. З іншого боку, якщо треба куди під'їхати на маршрутці, то на ці гроші дорогу туди-назад можна собі дозволити раз в 4 дні.

Про поїздки на поїзді при нинішніх тарифах "Укразалізниці" пенсіонерам, які живуть на середню пенсію, навіть мріяти не доводиться.

Зв'язок 3%

Ті ж 92 грн в місяць плюс-мінус вистачить для того, щоб заплатити абонплату за міський телефон або оплатити пакет послуг мобільного оператора на 4 тижні.

Зв'язок відноситься до однієї з основних статей витрат, без якої людям похилого віку не вижити - як мінімум, телефон потрібен для виклику швидкої або для постійного зв'язку з сусідами і друзями.

І, нарешті, найчастіше саме телефон є єдиною ниткою, що зв'язує людей похилого віку з дітьми та онуками. Багато хто живе в інших містах або взагалі в інших країнах, але і в одному місті близькі місяцями не знаходять часу, щоб провідати бабусь і дідусів. Так що телефон буквально рятує людей похилого віку від тотальної самотності.