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Телескопическая дубинка для самообороны
Телескопическая дубинка – современное и удобное средство самообороны в условиях города. Изделие зарекомендовало себя как эффективная альтернатива оружию и газовому баллончику. Расценки на этот товар демократичны и доступны для многих покупателей. Для всех, кто заинтересован в безопасности, есть возможность приобрести дубинку онлайн.
Устройство и принцип применения
Дубинка изготавливается из металлических цилиндров, соединенных между собой по принципу телескопа. В собранном виде конструкция имеет компактные размеры за счет стальных пружин. Для использования достаточно одним резким взмахом руки раздвинуть составные части.
Собранное изделие прочно зафиксировано за счет сухого трения и плотного прилегания элементов. В действующем состоянии это прочная палка, прекрасно выполняющая роль средства самообороны. Чтобы вернуть дубинку в исходный вариант, достаточно ударить в вертикальном положении о твердую поверхность.
Телескопическая дубинка купить которую можно в магазине с товарами для самообороны, заслуженно пользуется популярностью у гражданских лиц, военных, спортсменов, людей с активным образом жизни или с рискованными профессиями, охранников, полицейских. Она эффективна в банальной уличной драке, в условиях военного конфликта, в момент вероятного нападения.
Преимущества изделия
Купить телескопическую дубинку определенно стоит по ряду причин:
Практика показала, что дубинка действительно оправдывает свое назначение. Многим людям это устройство спасло жизнь, помогло решить конфликт или предотвратить нападение преступных лиц.
Где приобрести товар
В Украине купить телескопическую дубинку можно в интернет-магазине euro-security.com.ua по доступной цене. Это хороший и оригинальный, нестандартный подарок, он приятно удивит и порадует получателя. Также дубинка - необходимая вещь для пребывающих в напряженной, обостренной криминогенной обстановке. К услугам заказчиков – большой ассортимент средств самообороны по демократичным расценкам, достаточно просто выбрать оптимальный вариант.
Доставка выполняется во все регионы страны в кратчайшие сроки. На телескопическую дубинку цена вполне доступная, для покупателя с любым бюджетом. Воспользоваться акцией и приобрести товар можно, не выходя из дома, с любого гаджета или компьютера.
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