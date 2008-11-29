Безпрецедентно: найбільший сонячний телескоп зробив перші знімки

У стрій вступив найбільший у світі астрономічний інструмент для вивчення Сонця. Це сонячний телескоп імені Деніела К. Іноуе (Daniel K. Inouye Solar Telescope, DKIST). Нещодавно він зробив свої перші знімки сонячної поверхні. Це найдетальніші фотографії нашої зірки, які коли-небудь вдавалося отримати. І це тільки початок. Завдяки DKIST ми можемо за лічені роки дізнатися про наші світила більше, ніж за всі попередні століття, стверджують вчені.

Чого ми не знаємо про Сонце

Юджин Паркер, першовідкривач сонячного вітру, одного разу сказав: "про сонце ми знаємо так багато, щоб зрозуміти, як мало ми знаємо". Через десятиліття ця фраза не втратила актуальності. Світило все ще має багато таємниць. Вчені сперечаються, які сили нагрівають корону, розганяють Сонячний вітер і визначають його структуру. Неясна природа 11-річного циклу сонячної активності, який до того ж регулярно підносить астрономам сюрпризи. Ще належить розібратися, чому зірка робить викиди корональної маси (величезні хмари плазми) і як це пов'язано з сонячними спалахами. Список прикладів можна продовжувати ще дуже довго.

Дослідниками рухає не тільки науковий інтерес, а й практичний. Згадані вище викиди регулярно досягають Землі. Через це відбуваються магнітні бурі і збої радіозв'язку. Саме такий збій в 2017 році на вісім годин залишив без зв'язку рятувальників саме в той момент, коли ураган "Ірма" обрушився на узбережжя США. Крім того, викиди корональної маси здатні пошкодити космічну техніку і створити підвищений ризик для здоров'я космонавтів.

Тим часом фахівці все ще не можуть спрогнозувати, коли сонце в черговий раз вирішить "плюнути" в бік нашої планети. Хмара плазми добирається до землі добу або дві, але сьогодні ми вміємо засікати викид лише за кілька годин до того, як він обрушиться на земну кулю.

Наукова цікавість і практичні міркування штовхають дослідників до того, щоб дізнатися про наше світило якомога більше. І тут DKIST надасть людству неоціненну допомогу.

"Сонячний телескоп" Іноуе "протягом перших п'яти років свого існування збере більше інформації про Сонце, ніж всі дані, зібрані з тих пір, як Галілей вперше направив телескоп на сонце в 1612 році", - стверджує Девід Бобольц (David Boboltz), директор за програмами відділу астрономічних наук Національного наукового фонду США, що фінансував будівництво.

Діаметр дзеркала інструменту-чотири метри. Це рекорд для сонячних телескопів, та й за загальноастрономічними мірками це серйозна цифра. А адже саме розміром дзеркала визначається, наскільки тонкі деталі можна буде розгледіти на знімках. До того ж DKIST оснащений сучасною адаптивною оптикою, що компенсує атмосферні спотворення. Важливо, що інструмент розташований на Гаваях з їх чистим повітрям і достатком ясних днів. Нарешті, він споруджений на горі висотою три кілометри.

Окрема гордість інженерів-система охолодження. Адже зібране величезним телескопом сонячне світло-це 13 кіловат тепла, від якого потрібно захистити складне обладнання.

Проектування та будівництво телескопа зайняло більше 20 років, так що астрономи давно очікували свого свята. Найближчі півроку підуть на випробування і остаточне введення інструменту в експлуатацію. Потім, впевнені експерти, їх чекає справжній феєрверк відкриттів.