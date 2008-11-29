Україна вводить безвізовий режим з Маршаллових островів

Українці тепер зможуть відвідати острови без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

У середу, 12 лютого, Кабінет міністрів України затвердив Угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про взаємне скасування віз. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Telegram-каналі.

Таким чином, громадяни двох держав зможуть подорожувати цими країнами без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.

За даними Офісу президента, прийняття постанови дозволить виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання Угодою чинності.

У грудні 2019 року Україна і Північна Македонія узгодили як короткостроковий, так і довгостроковий безвіз. Це означає, що українцям не потрібно буде отримувати візи не тільки для туристичної поїздки на 90 днів

Зараз українці без візи до 30 днів можуть знаходиться в Антигуа і Барбуда, Барбадосі (28 днів), Боснії і Герцеговині, Гонконгу (14 днів), Домініці (21 день), Малайзії, Сейшельських Островах, Сербії, Фіджі, Ямайці і декількох інших країнах . Не більше 90 днів вони можуть перебувати без візи в 66 державах, серед яких Аргентина, Білорусь, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Іспанія, Італія, Ватикан, Мальта, Монако, Чехія, Фінляндія, Франція.

Також є 3 країни, які не потребують відкриття віз для перебування понад 90 днів - Вірменія (180 днів), Грузія (365 днів), Перу (до 183 діб). У кількох країнах візи отримують по прибуттю:

Аоминь (Макао) - на 30 днів, Болівія, Бурунді, Гвінея-Бісау, Джібуті, Єгипет, Йорданія, Кабо-Верде, Коморські острови, Лаос, Ліван, Малі, Мальдіви, Непал, Східний Тимор;

Мозамбік (віза оформляється в міжнародних пунктах пропуску терміном до 30 днів);

Танзанія, Маврикій (міжнародний аеропорт імені Сівусагур Рамгулама), Того, Палау, Мадагаскар (міжнародний аеропорт Антананаріву), Тонга, Тувалу;

Мавританія (міжнародний аеропорт міста Нуакшот), Таїланд (турвізу терміном до 15 днів);

Туніс (візу з туристичною метою можна оформити в одному з міжнародних аеропортів цієї країни, визначених для прийому туристичних чартерних авіарейсів).

Раніше Україна також ввела, через Брексіта, тимчасовий безвіз терміном на один рік для громадян Великобританії.