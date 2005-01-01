Тактические ножи

С недавних пор в обиход прочно вошло новое понятие – тактический нож. Если раньше оно служило для определённого холодного оружия, то сегодня с лёгкой руки коммерсантов, так называют любой нож. Определимся с понятиями, проведем классификацию.

Понятие «тактического ножа»

Само понятие пришло из США, где есть чёткая градация по назначению - tactic, outdoor, survival, edc и др. В нашей стране, до недавнего времени, деление происходило так – является оно холодным оружием или нет. Все производимые ножи – охотничьи, кухонные, перочинные, садовые, при определённом желании, можно было отнести к любой - чётких критериев деления не было. Так продолжалось до 90-х, пока у нас не стали появляться иностранные изделия, новые термины и классификации.

Там тактическое - это оружие, которое предназначено для боевого применения, способного помочь выжить в экстремальных условиях. К примеру, Ka-Bar или Glock. У нас для приобретения таких моделей нужно иметь лицензию и получать разрешение.

Но рынок диктует свои условия. Появились изделия с характеристиками, схожими с армейскими, но, согласно ГОСТам, не являющихся холодным оружием. Поэтому, когда сегодня говорят «тактический», то обычно подразумевают ножи для боевого применения, способные выполнить задачи по обеспечению выживания в экстремальных ситуациях, но не являющихся оружием.

ВАЖНО: Мы уверены, что среди читателей найдется не много экстремалов, планирующих с одним ножом выживать в непроходимых джунглях или условиях Крайнего Севера. Поэтому, в статье расскажем только о складных тактических ножах – они чаще приобретаются и используются в условиях города, загородных поездках.

Классификация

Чтобы классификация была более наглядная, зайдем на сайт проверенного магазина .

Все представленные ножи тактические в ООО Тактические Системы можно разделить на два типа:

Основные. Это ножи, не смотря на складную конструкцию, способные выполнить основные задачи тактического ножа. Используются, обычно, в нескольких случаях. Во-первых, для скрытого ношения при большом скоплении гражданского населения при выполнении оперативных задач. Во-вторых, оружие предназначено и используется в особых случаях, поэтому его должно быть удобно носить, оно не должного отягощать владельца.

Вспомогательные. Используются для вспомогательных задач, которые позволяют выполнять с определённым комфортом. Они не отвечают понятию «тактические», но имеют много преимуществ – механически более надёжны, имеют малые размеры и большой набор инструментов. Поэтому круг задач у них довольно большой, способов применения множество.

К примеру, мультитул LEATHERMAN OHT-BLACK. Обеспечивает решение целого ряда бытовых и специальных задач – от открывания консервных банок, откручивания винтов до бурения небольших отверстий, установке сигналок. Чуть меньше инструментов в Vicrorinox Cadet, а, следовательно, он выполнит меньше задач. Если в общем, то они позволяют с определённым комфортом военнослужащим преодолеть все тяготы и лишения. Обычно, не предназначены для выполнения задач основного ножа.

Еще на сайте выставлены однопредметники. К примеру, Medford Knife, Ontario NS_4. Используются в случаях, когда нецелесообразно или неэффективно использовать основной: при простых такелажных работах, резке ткани или троса и др. В отличие от основного, он должен быть всегда под рукой, быстро переходить в рабочее положение и обратно, иметь малый вес.

Но образ «выживальщика» не будет полным без специальной одежды, снаряжения и оптики. Все это, и многое другое, есть здесь www.tactical-systems.com.ua.