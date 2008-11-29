Як дізнатися, чи є у дитини глисти

Всіх гельмінтів, що паразитують в тілі людини, можна розділити на три групи:

нематоди – круглі глисти - гострики, аскариди, власоглави;

цестоди (плоскі черви) - бичачий ціп'як, свинячий ціп'як, ехінокок;

трематоди (черви-сосальщики) – сибірська і котяча двуустка, печінкова двуустка.

Більшість паразитів поселяється в кишечнику, поглинаючи корисні речовини і вітаміни, що надходять з їжею. Крім того, вони виділяють шкідливі токсини, які накопичуються і отруюють організм. Крім шлунка, глисти можуть осідати в печінці, легенях, жовчному міхурі, серці і мозку. Їх проникнення в інші органи відбувається разом з потоком крові.

Як зрозуміти, що у дитини глисти? Адже багато паразитів можуть роками не проявляти себе і активізуються тільки в певні моменти (наприклад при зниженні імунітету).

Як відбувається зараження глистами

Як правило, малюків вражають гельмінти першої групи-гострики або аскариди. Цьому є просте пояснення: дані види глистів містяться у великій кількості в грунті, воді і піску, куди вони потрапляють разом з калом тварини або людини.

Маленькі діти схильні тягнути в рот різні предмети, часто торкатися руками обличчя і губ, гризти нігті. Якщо руки при цьому брудні, а саме так це і буває на прогулянці, зараження гельмінтами відбувається дуже швидко.

Інший спосіб зараження-близький контакт з собаками або кішками, які дуже часто є потенційними переносниками гельмінтів.

Зараження дітей плоскими хробаками відбувається рідко, оскільки вони можуть потрапити в людський організм при вживанні в їжу сирого м'яса або риби, а таких продуктів практично не буває в раціоні малюків.

Ознаки глистів у дітей

Визначити наявність паразитів допоможуть наступні ознаки:

поганий апетит у дитини, різке схуднення при звичайному раціоні;

нудота, розлади травлення (запори або проноси), різкі болі в животі;

часті інфекційні захворювання запального характеру-риніт, гайморит, бронхіт, аденоїди, поліпи в носі;

знижений рівень гемоглобіну в крові;

лущення і подразнення шкіри, поява свербежу і висипань;

плаксивість, примхливість, поганий сон.

У дітей шкільного віку відзначають зниження концентрації уваги, втрату посидючості, неуважність, низьку успішність на заняттях.

Залежно від виду паразитів можуть спостерігатися специфічні симптоми глистів у дітей. При ураженні гостриками малюк страждає від сильного свербіння в задньому проході, який посилюється в нічний час. У дівчаток може виникати вульвовагініт. Поразка аскаридами провокує сильну нудоту, блювоту, здуття живота.

Чи допоможуть аналізи визначити наявність глистів

Багато батьків впевнені, що вони відразу помітять глисти в калі у дитини, якщо зараження все ж відбудеться. Змушені їх розчарувати: на початковому етапі зараження побачити глисти неозброєним оком неможливо. У більшості випадків лікарі орієнтуються на аналіз калу на яйця глистів. Але навіть зроблений в хорошій клініці аналіз не завжди може виявитися інформативним, тому необхідно повторне дослідження, а ще краще кілька.

Визначення виду паразита, що оселився в кишечнику вашого малюка, допоможе підібрати кращий засіб від глистів у дітей, який ефективний в конкретному випадку.