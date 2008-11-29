Україна отримає від ЄС 25 мільйонів євро на діджіталізацію

Уряд планує оцифрувати всі державні послуги до 2024 року.

Уряд підписав з Європейським Союзом нову програму, згідно з якою Україні буде виділено 25 мільйонів євро для підтримки електронного урядування та цифрової економіки. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

- Мета нашого уряду - оцифрувати 100% державних послуг до 2024 року. А вже в 2020 році - перевести в цифру 80% найпопулярніших державних послуг. Це міжнародна технічна допомога, що надається Міністерству цифрової трансформації в підтримку проектів по цифровизації. Україна прагне активно впроваджувати главу про електронні комунікації Угоди про асоціацію, - зазначив Гончарук.

За його словами, діджіталізація є одним з кроків до перемоги над корупцією в Україні.

6 лютого в Києві презентували мобільний додаток "Дія". Україна стала третьою країною в Європі, жителі якої отримали "електронні права". До кінця року українці зможуть додати туди електронні студентські квитки і паспорти. Також завдяки електронним водійськими правами можна буде купити квитки на літаки та поїзди. Станом на 8 лютого близько 800 тисяч українців завантажили додаток.