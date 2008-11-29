Китай знизить тарифи на імпорт із США на 50%

Незважаючи на те, що світові ф'ючерси на акції стрімко зростають на тлі повідомлень про те, що в середу готується випуск нових ліків для лікування смертельної хвороби, очікується, що ВВП Китаю впаде нижче 5% в I кварталі. Це змусило зневірений Пекін несподівано оголосити в четвер про зниження тарифів на 1717 американських товарів на 50%.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що 14 лютого додаткові тарифи на ряд товарів будуть знижені з 10% до 5%, на інші вони будуть знижені з 5% до 2,5%, повідомляє Reuters. Міністерство фінансів чітко не відзначило вартість товарів, на які вплинуло зниження тарифів.

Також Міністерство додало, що тарифи будуть знижені в основному на товари, про які йшлося під час торгової війни. Вони сказали, що подальші коригування тарифів будуть залежати від двосторонньої економічної і торгової ситуації.

Міністерство заявило, що тарифи на сою знизяться з 30% до 27,5%. Тарифи на нафту скоротяться вдвічі з 5% до 2,5% після 14 лютого.

"Будь-який крок до деескалації-це завжди добре. Особливо, коли ринок схвильований новинами про коронавірус. Так що повідомлення про зниження тарифів-однозначно позитивна новина", - сказав Томмі Хе, глава Greater China Research в OCBC Bank в Сінгапурі.

«Це оголошення доводить, що Китай виконує торговельну угоду на першому етапі, незважаючи на збої в результаті недавнього спалаху коронавірусу», — сказав він.

У середу Ху Сіцзінь, редактор China Global Times, закликав США дати Китаю деяке послаблення на першому етапі торговельної угоди. Це може означати, що очікувана закупівля Китаєм товарів США на $200 млрд в найближчі 2 роки може не відбутися.

Заплановане Китаєм зниження тарифів відбулося через розширення спалаху коронавірусу: заражено понад 28 тис.осіб по всьому світу, 565 загинули.

Дві третини китайської економіки не працюють. Це призведе до економічного «шоку», який закінчиться падінням ВВП нижче 5% в I кварталі.

Економічний " шок " в Китаї може зачепити весь інший світ в цьому кварталі. Причина: з часу епідемії атипової пневмонії в 2003 році показники китайської економіки значно зросли, завдяки вражаючому зростанню китайської економіки за останні 20 років.

Нарешті, для тих, хто задається питанням, чому Китай натякає на слабкість, активно роблячи крок, який ставить його в тактично невигідне становище по відношенню до США, це питання на $64 трлн.