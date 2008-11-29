Ассортимент мебели в Харькове

Магазин Эрмэс предлагает посетителям большой выбор мебели, выполненной из качественных и безопасных материалов. Любая жилая комната или помещение, используемое для офиса, нуждается в меблировке. Для этого необходимы шкафы, столы, стулья, диваны, комоды и другие элементы. Чтобы не тратить свое время на посещение различных магазинов, приобрести всю мебель можно в интернет-магазине.

Ассортимент

В каталоге магазина Эрмэс можно увидеть большой выбор мебели. Для удобства посетителей она распределена на несколько категорий:

Гостиная - серванты, витрины, тумбы для телевизоров, журнальные столы, полки. Вся мебель произведена из качественных материалов. Чаще всего, применяется ЛДСП, МДФ.

Детская - диваны, выполненные в детской тематике, кровати (двухъярусные, для новорожденных), комоды, стулья, кресла.

Кухни - гарнитуры, уголки, столы, табуреты.

Мебель для кабаре.

Мягкая мебель - диваны (прямые, угловые), кресла, мягкие пуфики, бескаркасные изделия.

Для офиса - столы, кресла, диваны, стеллажи, пеналы.

Прихожие - зеркала, вешалки, банкетки, тумбы.

Спальни - кровати различных размеров из дерева или металла, трюмо, спальные гарнитуры.

Шкафы - угловые, купе, распашные.

Дополнительно на сайте есть раздел авторской мебели. Здесь можно заказать кухонные модули, шкафы или торговое оборудование под заказ по индивидуальным требованиям и параметрам. Вся продукция, представленная в каталоге, обладает функциональностью и практичностью. Она производится из качественных, гипоаллергенных материалов, которые радуют своей износостойкостью.

Преимущества магазина

Главная особенность интернет-магазина мебели заключается в том, что покупателю не нужно тратить свое время и ездить по различным магазинам. Он может купить всю мебель в одном месте, при этом, не выходя из дома. Заказать, оплатить товар можно онлайн, также, как и получить профессиональную консультацию менеджеров.

В интернет-магазине мебели Эрмэс https://ermes.com.ua/ представлена продукция, произведенная проверенными производителями. Благодаря тесному сотрудничеству магазина и компании-производителя, клиент получает доступную цену. Доставка возможна по территории всей страны, а к оплате принимаются, как наличный, так и безналичный расчет. Дополнительно магазин предлагает покупателям возможность заказать мебель в кредит. За всей дополнительной информацией можно обратиться к сотрудникам магазина Эрмэс. Они предоставят профессиональную консультацию и помогут с выбором мебели.