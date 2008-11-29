Китайський коронавірус виявився гібридним і передався людям від змій

В останні дні весь світ стежить за новинами з Китаю, де стрімко поширюється новий коронавірус, позначений ВООЗ як 2019 nCoV (2019 novel coronavirus). Його також називають Уханьским коронавірусом, оскільки саме в місті Ухань спалахнула пневмонія.

У січні 2020 року була підтверджена передача нового коронавируса від людини до людини.

На сьогоднішній день в Піднебесній кількість хворих на пневмонію нового типу зростає щогодини. Більш того, коронавірус вже вийшов за межі Китаю.

За даними фахівців, багато першіих хворих мали відношення до ринку Ухань, на якому продаються морепродукти, а також птиці, змії, кажани і сільськогосподарські тварини. Передбачається, що коронавірус мутував в організмі тварини, після чого отримав можливість заразити людину.

Як саме це сталося, з'ясовують китайські вчені. В ході нової роботи вони провели детальний генетичний аналіз вірусу і порівняли дані з наявною генетичною інформацією про інші віруси з різних географічних регіонів.

Експерти прийшли до висновку, що 2019 nCoV, мабуть, є гібридом коронавируса, виявленого у кажанів, і іншого коронавируса невідомого походження.

Такі віруси називаються рекомбінантними. Вони перерозподіляють генетичний матеріал шляхом розриву і з'єднання різних молекул ДНК. Це призводить до появи нових комбінацій генів або інших нуклеотидних послідовностей.

Завдяки рекомбінації вірусний білок (глікопротеїн) розпізнає певні рецептори на поверхні клітини-господаря і зв'язується з ними. Це і є ключ до проникнення вірусу в організм і розвитку вірусної інфекції.

На наступному етапі дослідники виявили, що 2019 nCoV, ймовірно, передався людям від змій. Рекомбінація в білку, який допомагає вірусному рецептору зв'язатися з кліткою-хазяїном, забезпечила можливість міжвидової передачі.

Результати аналізу показують, що змія є найбільш імовірним "резервуаром" 2019 nCoV серед диких тварин, пишуть автори в статті, розміщеній у виданні Journal of Medical Virology. Ця інформація дуже важлива для ефективного контролю над спалахом пневмонії, викликаної 2019 nCoV.

Будуть потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити і розширити дані. Однак уже зараз мікробіологи вважають, що версія про походження нового коронавируса є дуже правдоподібною, оскільки змії часто полюють на кажанів в дикій природі.

Крім того, в Китаї змій часто вживають в їжу, а їх отруту використовують у народній медицині. Власне, тому під підозру вчених потрапили в першу чергу південнокитайський край і китайська кобра - представники сімейства зміїна.

Залишається загадкою, як вірус міг адаптуватися як до холоднокровних, так і до теплокровних господарів. Також невідомо, який ризик його подальшої мутації.

Відзначимо, що симптоми зараження 2019 nCoV схожі з симптомами пневмонії або важкого гострого респіраторного синдрому. Це сухий кашель, підвищення температури до 38 ° С або вище, озноб, утруднене дихання, болі в області грудей, головний біль, міалгії (м'язові болі). Інкубаційний період триває кілька днів.

Зараз ведуться переговори з китайськими вченими, щоб отримати зразки біоматеріалу для створення вакцини проти Уханьского коронавірусу.

Також фахівці з Піднебесної пропонують перевірити вже існуючі ліцензовані противірусні препарати на предмет того, чи можна їх використовувати або якось доопрацювати для боротьби з новим патогеном.