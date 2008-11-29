Знайдено спосіб врятувати людей від ревматоїдного артриту

Імунні клітини нашого організму - це високоефективний "патруль", який виявляє чужорідне вторгнення і починає боротися з загрозою.

Але, на жаль, імунна "система ідентифікації" точна не на 100%. Часом захисники починають атакувати здорові клітини і тканини, що призводить до розвитку аутоімунних захворювань.

Одним з найбільш поширених і болісних є ревматоїдний артрит.

Люди, яким поставлений такий діагноз, змушені жити з постійним болем, практично всі їх руху скуті. Також у таких пацієнтів підвищений ризик розвитку захворювань серця і нирок, вони страждають від порушення зору і інших запальних ускладнень.

Встановлено, що ревматоїдний артрит скорочує тривалість життя в середньому на 3-12 років.

Надію на нове ефективне лікування, яке може захистити людину від запалення суглобів, дає нова робота вчених з Каролінського інституту в Швеції. Вони виявили механізм, який може бути ключовим в регулюванні небажаних імунних атак.

Дослідники зосередилися на парі білків, відомих як інтерлейкін 4 (IL-4) і інтерлейкін 13 (IL-13). Це інформаційні молекули, які виробляються імунними клітинами в присутності алергенів або паразитарних захворювань.

Фахівці вивчають ці інтерлейкіни в пошуках більш ефективних способів лікування запалення і пов'язаних з ним розладів.

Шведські вчені використовували технологію редагування генів CRISPR для модифікації окремих генів імунних клітин, щоб з'ясувати, як змінюється їхня поведінка.

Експерименти показали, що IL-4 і IL-13 впливають на поведінку нейтрофілів - імунних клітин, які у великих кількостях збираються в запалених суглобах людей з ревматоїдним артритом.

Зокрема, з'ясувалося, що інтерлейкіни 4 і 13 запобігають міграцію нейтрофілів в запалений суглоб, тим самим зупиняючи нейтрофільну відповідь (аутоіммунну атаку).

Більш того, ці білки допомагають усунути запалення суглоба. Виявилося, що їх присутність стимулює збільшення рецепторів на поверхні нейтрофілів, які інгібують (уповільнюють або нейтралізують) запальний процес.

Дослідники впевнені, це відкриття зіграє ключову роль в розробці нових способів лікування запалення суглобів і таких станів як ревматоїдний артрит.