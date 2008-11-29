Як збирають на пенсію за кордоном

США

Середня пенсія

Близько $ 1200 (та, що від держави), у військовослужбовців, пожежників, поліцейських, вчителів, держчиновників доходить до $ 3000. Додатково у більшості є пенсійні накопичення. І загальна сума виплат може становити і п'ятизначну суму в доларах.

Вихід на пенсію

Для тих, хто народився до 1937 року включно, - 65 років (і чоловіки, і жінки). З 1938-го - потроху збільшується. Скажімо, ті, хто народився в 1955 році, можуть піти на пенсію в 66 років і 2 місяці. А 1960 року і молодше - в 67. Можна піти на заслужений відпочинок і достроково - в 62 роки. Тоді державна пенсія буде менше (близько 70% від нарахованої).

Складається пенсія в Штатах з двох частин. Перша - та, яку виплачує держава в особі конкретного американського штату (і в кожному штаті її розмір різний). Формується за рахунок відрахувань з зарплати до державного пенсійного фонду. Друга частина - виплати за рахунок додаткових відрахувань з зарплати на спеціальний рахунок. Великі компанії та корпорації, як правило, мають власні пенсійні фонди. Людина може і сама, без роботодавця, відкрити собі накопичувальний пенсійний рахунок - таких програм безліч.

Громадяни США на якусь мінімальну соціальну пенсію можуть розраховувати, навіть якщо взагалі не працювали. Розмір мінімалки знову-таки залежить від штату. У штаті Нью-Йорк він, наприклад, від $ 600 (для самотньої людини).

Якщо громадянства немає (є вид на проживання), покладаються виплати лише за рахунок другої частини - якщо робилися відрахування в корпоративний пенсійний фонд або був відкритий накопичувальний пенсійний рахунок.

Сінгапур

Середня пенсія $ 700 - 2000.

Вихід на пенсію 55 - 62 роки.

Усі працюючі сінгапурці і їх роботодавці роблять внески до державного Центрального страхового фонду - Central Provident Fund (CPF). Працює він, до речі, аж з 1955 року. Внески йдуть на три рахунки: звичайний (з нього можна зняти гроші на покупку житла, на освіту і деякі інші вважаються важливими потреби), спеціальний (пенсійні інвестиції), медичний (програма медстрахування). Коли сінгапурцеві виповнюється 55, всі заощадження з звичайного і спеціального рахунків об'єднуються в один - пенсійний. Далі ви самі вирішуєте, що з цими грошима робити.

Один з варіантів - відразу ж оформити собі довічну ренту в спеціальній страхової компанії. Її вам негайно почнуть щомісяця виплачувати і будуть платити все життя. Варіант два - залишити на рахунку в CPF обов'язкову мінімальну суму (з неї буде виплачуватися щомісячна допомога, після того як вам стукне 62 роки). А іншими коштами розпорядитися на свій розсуд. Хоч все тут же і витратити або, що більш розумно, покласти в банк. Зовсім всі гроші з пенсійного рахунку теж можна зняти - але тільки якщо ви залишок життя після 55 вирішили провести за межами Сінгапуру.

Італія

Середня пенсія

Близько 1300 євро, понад 70 відсотків італійських пенсіонерів отримують близько 1000 євро. Найбільші пенсії у колишніх держслужбовців, їх середній місячний пенсійний дохід становить 4565 євро.

Вихід на пенсію

Зараз 66 років і сім місяців (і у чоловіків, і у жінок), до 2021 року повинен скласти 67 років.

Розмір пенсії на Апеннінах безпосередньо залежить від страхових внесків і розраховується за складною схемою, де враховується і сума заробітної плати, і вік виходу на заслужений відпочинок, і різні коефіцієнти. Право на виплати отримують ті, хто зможе довести наявність двадцяти років стажу, під час якого виплачувалися відповідні внески в пенсійний фонд. Найманий працівник відраховує до фонду 33 відсотки свого заробітку, самозайнятий - 22,2 відсотка. Якщо ж трудовий стаж становить 41 рік, то вийти на пенсію можна достроково. Мінімальний розмір допомоги - 679,5 євро, але якщо сума внесків дає пенсію нижче цієї суми, то виплачуватися вона не буде.

Крім трудових пенсій, в Італії є ще й соціальну допомогу, які виплачуються малозабезпеченим громадянам, чий вік становить ті ж 66 років і 7 місяців і річний дохід нижче 5824 євро. Якщо літня людина доведе, що знаходиться в скрутному матеріальному становищі, то зможе отримувати 448 євро в місяць.

Іноземці в Італії можуть розраховувати на пенсійні виплати, тільки якщо мають довгостроковий вид на проживання і прожили на Апеннінах не менше 10 років. В іншому вони знаходяться в таких же умовах, як і італійці, тобто повинні перераховувати внески в пенсійний фонд або довести свою бідність. Але, якщо іноземець покинув територію Італії більше ніж на рік, право на пенсію він втрачає.

Фінляндія

Середня пенсія

Близько 1800 євро.

Вихід на пенсію

Зараз в процесі підвищення. З нинішнього року він починає плавно збільшуватися по 3 місяці в рік - з 63 років до 65 (для всіх). Якщо після досягнення пенсійного віку людина продовжить працювати, кожен додатково пропрацьований місяць до 68 років збільшує щомісячну пенсію на 0,4%.